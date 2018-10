PREVISIONI METEO – Arriva il freddo. Dopo le ottobrate estive, la temperatura si abbasserà di colpo. In alcune zone d’Italia anche di 8-10 gradi.

Temperature a picco accompagnate in più parti del nostro Paese da perturbazioni.

Previsioni meteo in Italia 23 ottobre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI SULLE AREE ALPINE LOMBARDE E DEL TRENTINO-ALTO ADIGE CON QUALCHE FIOCCO DI NEVE SUI RILIEVI DI CONFINE DI QUEST’ULTIMO;

– BEL TEMPO ALTROVE CON LOCALI VELATURE MATTUTINE SUL RESTANTE TRIVENETO IN TRANSITO VERSO IL SETTORE OCCIDENTALE DAL POMERIGGIO.

CENTRO E SARDEGNA:

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO.

SUD E SICILIA:

– INIZIALE NUVOLOSITA’ MEDIO-ALTA UN PO’ SU TUTTE LE REGIONI MA IN RAPIDO DISSOLVIMENTO;

– ANNUVOLAMENTI POMERIDIANI SU SICILIA SETTENTRIONALE E CALABRIA MERIDIONALE TIRRENICA.

TEMPERATURE:

– MINIME IN AUMENTO SULLA SICILIA ED IN FORMA PIU’ MARCATA AL NORD, IN GENERALE DIMINUZIONE SUL RESTO DEL PAESE;

– MASSIME STAZIONARIE SU LAZIO E CAMPANIA SETTENTRIONALE, IN RIALZO ALTROVE, PIU’ MARCATO AL NORD E SULLE REGIONI CENTRALI ADRIATICHE.

VENTI:

– MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RINFORZI SULLE AREE ALPINE E SULLA PUGLIA, IN VELOCE ATTENUAZIONE SU QUEST’ULTIMA;

– DEBOLI DAI QUADRANTI NORDOCCIDENTALI SULLE RESTANTI ZONE CON LOCALI RINFORZI SU SICILIA TIRRENICA E CALABRIA.

MARI:

– MOLTO MOSSO LOCALMENTE AGITATO AL LARGO IL MAR DI SARDEGNA;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA, IONIO E BASSO ADRIATICO;

– MOSSO IL TIRRENO;

– DA POCO MOSSI A MOSSI GLI ALTRI BACINI