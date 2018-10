Ora solare 2018 – Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 torna l’ora solare. Le lancette vanno spostate un’ora indietro.

Alle 3 di notte l’orologio torna a segnare le 2. L’ora solare è detta anche ora civile convenzionale e rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2019.

Nei 7 mesi in cui vige l’ora solare la sera fa buio prima ma la mattina si gode di più ore di luce.

Ora solare 2018 | Cosa dice la normativa

A regolare il sistema di alternanza tra ora solare e ora legale è una normativa Ue, la 2000/84/CE. In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966. Potrebbe trattarsi dell’ultima volta in cui si passerà dall’ora legale all’ora solare. La Commissione europea vuole abolire l’ora legale nell’Unione europea.

Lo ha annunciato a settembre 2018 il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, dicendo che sarà proposta l’eliminazione del cambio tra ora legale e ora solare.

Secondo una consultazione pubblica lanciata in estate dall’esecutivo comunitario, i cui risultati ufficiali verranno resi pubblici oggi, l’80 per cento dei 4,6 milioni di partecipanti si sarebbe espresso a favore di questa ipotesi.

“Milioni di persone hanno risposto e credono che dovrebbe essere così”, ha detto Juncker in un’intervista alla televisione tedesca Zdf: “La gente vuole questo e lo faremo”.

Ora solare 2018 | Breve storia del cambio dell’ora

Quando nell’Ottocento i diversi paesi del mondo adottarono gradualmente un orario unico – suddiviso in 24 fusi orari – riconosciuto in tutto il mondo, non si cambiava mai ora all’orologio e non si teneva conto delle diverse condizioni della luce e, di conseguenza, della sua influenza sullo stile di vita delle persone.

In precedenza, quando l’orologio non era diffuso tra la popolazione, i ritmi della vita quotidiana cambiavano, mese dopo mese, in base alla luce solare.

Nel 1916, con la Prima guerra mondiale in corso, il Regno Unito, per risparmiare energia, introdusse il British Summer Time, che prevedeva lo spostamento di un’ora in avanti dell’orologio durante i mesi estivi, permettendo così di guadagnare un’ora di luce in più.

Anche in Italia l’ora legale venne adottata per la prima volta nel 1916 come misura legata alla Prima guerra mondiale, e fu abolita successivamente nel 1920. Nel 1940, con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, la misura venne nuovamente adottata, per poi essere abrogata nel 1948.

Nel 1965, tuttavia, una crisi energetica portò l’Italia ad adottare nuovamente l’ora legale, per un periodo di quattro mesi compreso tra maggio e settembre, e che entrò in vigore ufficialmente nel 1966.

Quando nel 1979 la rivoluzione iraniana portò alla crescita del prezzo del petrolio, si verificò una nuova grande crisi energetica a livello internazionale. Per questa ragione, nel 1980, il governo italiano decise di prolungare l’ora legale a una durata di cinque mesi, facendola iniziare la prima domenica di aprile e, dal 1981 in poi, dall’ultima domenica di marzo.

Nel 1996 l’Italia e gli altri paesi dell’Unione europea, insieme ad altre nazioni del Vecchio continente, si accordarono per adottare l’ora legale nello stesso periodo, che va dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre.

L’obiettivo dell’ora legale è quello di indurre le persone a sfruttare maggiormente la luce naturale, evitando così di consumare energia.

Secondo Terna, la società che in Italia gestisce i flussi energetici sulla rete elettrica ad alta tensione, nel nostro Paese tra il 2004 e il 2007, grazie all’ora legale, sono stati risparmiati oltre 2,5 miliardi di kilowatt all’ora, quantificabili in 300 milioni di euro di energia.

Qui le informazioni sui paesi che adottano l’ora legale.