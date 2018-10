Nicoletta Larini, chi è la fidanzata giovanissima di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini è la giovanissima fidanzata dell’ex calciatore Stefano Bettarini che il pubblico ha conosciuto al reality campione di ascolti Temptation Island Vip.

La coppia ha partecipato al programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, la ex moglie di Bettarini.

Nel rapporto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini pesa molto la differenza di età: la ragazza ha infatti 24 anni, mentre l’ex calciatore ne ha 46.

Ma chi è la giovanissima fidanzata di Stefano Bettarini?

Nicoletta Larini, classe 1994, fa la modella e vive a Viareggio in Toscana insieme al compagno.

Ha deciso di partecipare al fortunato reality show per mettere alla prova il suo amore e il suo rapporto con Bettarini.

Il padre di Nicoletta è Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno. La fidanzata di Bettarini è nata a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Ha studiato in Inghilterra, alla Nottingham Trent University.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono conosciuti quando l’ex calciatore rientrava dall’Honduras dove ha fatto l’inviato per il programma tv L’Isola dei famosi. Bettarini aveva appena concluso la sua relazione con Dayane Mello, mentre Nicoletta era fidanzata da 4 anni.

Quando ha conosciuto Bettarini Nicoletta Larini ha deciso di lasciare il suo fidanzato: “Ero fidanzata da quattro anni. Con il mio fidanzato di allora quasi convivevo, facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato. Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stata dirlo ai miei genitori”.

Nicoletta Larini ha raccontato della sua storia con Bettarini: “Ero sicura del nostro amore e di tutto quello che mi hai promesso. Non mi sono fatta avvicinare da nessuno per l’enorme rispetto che provo per noi”.

La coppia ha lasciato l’isola, l’esperienza a Temptation Island è durata poco: dopo un confronto i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme.

Bettarini rivolgendosi alla fidanzata al falò aveva detto: “Hai detto delle cose bruttissime, che tratto male le donne, e allora ho agito di conseguenza”.