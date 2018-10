Si chiama Marzia Bisognin e per chi non la conoscesse è tra le youtuber italiane più famose al mondo con i suoi 7 milioni di follower.

La 26enne di Vicenza, Azignano nello specifico, realizza video su moda, cucina, videogame, tutto ciò che fa tendenza e ora – proprio con un video – dice addio ai suoi fan.

“Ho amato ogni singolo momento della mia esperienza su YouTube. Ma non voglio forzarmi a continuare quando sento di essere pronta per qualcosa di diverso. Soprattutto quest’anno ho faticato a trovare una ragione per continuare. Ma ho amato ogni singolo momento della mia esperienza”.

Questa sua passione è nata grazie al fidanzato svedese, Felix Kjellberg, lui tra i più famosi al mondo. Conosciuto come PewDiePie, nel 2015 ha raggiunto i 10 miliardi di visualizzazioni, divenendo il primo a raggiungere tale cifra e oggi il suo canale YouTube conta circa 67 milioni di iscritti.

I due dopo aver vissuto in Italia e Svezia, ora convivono a Brighton, Inghilterra.

Marzia ha lanciato il suo canale nel 2012 divenendo in breve tempo quello con più iscritti in Italia.

Ma negli anni Bisognin non si è dedicata solo ai video. Nel 2014 ha scritto il libro ‘La casa dei sogni’, edito da Newton&Compton.

“A 22 anni non potevo scrivere un’autobiografia, meglio un horror” dichiarava all’epoca.

Nel filmato addio, che ripercorre la sua storia sulla piattaforma video, Marzia Bisognin spiega: “Spero che la mia decisione non faccia pensare che sono stanca di tutto ciò. Non si tratta di questo. Ho solo bisogno di trovare la mia strada perché per molto tempo mi sono sentita come se stessi seguendo quella di qualcun altro, e penso che sia giunto il momento di darmi una possibilità con qualcos’altro”.

Tanti fan di Twitter, i cosiddetti “marzipans”, hanno commentato la scelta della ragazza. Una pioggia di tweet ha accompagnato il video di addio tra cui quello del fidanzato di Marzia, PewDiePie: “Sono molto orgoglioso di questo grande passo di Marzia: ha seguito il suo cuore”.

