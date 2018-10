Chi è Martina Attili, la giovanissima concorrente di X Factor 2018

La nuova edizione di X Factor 2018 vedrà la partecipazione nella categoria Under Donne, affidata a Manuel Agnelli, di Martina Attili, la giovanissima concorrente romana che ha stupito tutti con le sue capacità di scrittura e con la sua voce.

Nonostante la giovanissima età, però, Martina Attili è già una veterana dello spettacolo. Oltre a piccole comparse in fiction italiane come “Un medico in famiglia”, “Che Dio ci aiuti” e “L’onore e il rispetto”, la 16enne romana che studia da cantautrice nel 2017 ha vinto il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano “Un incubo ogni giorno”.

Martina Attili | X Factor 2018 | Vita privata

Martina Attili nasce a Roma nel 2002 da genitori animatori. Ha frequentato l’Accademia dello Spettacolo Italia per poi passare all’Accademia degli Artisti.

Il palco è la sua “casa” e sin da bambina ha inseguito il sogno di diventare una cantante. Lei stessa si dichiara molto determinata e riservata.

Nonostante le ambizioni artistiche, Martina ama trascorrere del tempo da sola e quando si ritrova in gruppo, spesso, trova difficoltà ad aprirsi con gli altri finché non li conosce davvero.

Passione per la musica che è nata nel 2015, quando Martina ha cominciato a scrivere per “salvarsi la vita”.

La ragazza è attivissima sui social, in particolare Instagram (qui il suo profilo) dove pubblica spesso fotografie che la ritraggono nel bel mezzo di quella che è la sua più grande passione: la musica.

Inoltre Martina ha coniato un hashtag, #attilinapower, con il quale si promuove sui suoi profili social, dove si mostra a volte diva e a volte dark lady.

“L’attilinapower è un fantastico potere di cui sono dotate tutte le persone senza saperlo: il poter scegliere di essere felici – ha detto -; avere così tanta determinazione da riuscire a realizzare tutti i propri sogni”.

