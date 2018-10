Manchester United Juventus 0-1 |

La Juventus sbanca l’Old Trafford, battendo 1-0 il Manchester United di Josè Mourinho. Decide un gol di Paulo Dybala al minuto 17 del primo tempo.

Bianconeri padroni del campo per tutto l’incontro e mai in apprensione di fronte agli inglesi, che non si sono mai resi pericolosi dalle parti di Szczesny.

Nella classifica del gruppo H la Juve è sempre più al comando con 9 punti, mentre lo United resta fermo a 4. Nell’altra partita del girone il Valencia viene inchiodato a sorpresa sull’1-1 sul campo dello Youn Boys: ora gli spagnoli hanno 2 punti e gli elvetici 1.

Diretta | Champions League | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Manchester United e Juventus, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 2019, in programma martedì 23 ottobre alle ore 21.00.

SECONDO TEMPO

94′ L’arbitro fischia la fine: la Juventus vince 1-0 grazie alla rete in avvio di Paulo Dybala

92′ Nemmeno nel recupero lo United riesce a impensierire la Juventus

90′ L’arbitro concede 3 minuti di recupero

89′ Contrpiede Juventus: Bonucci in zona offensiva calcia alto sopra la traversa

87′ Sostituzione per la Juventus: esce Cancelo, entra Douglas Costa

85′ Colpo di testa di Matic in area su punizione battuta da Mata: facile la presa per Szczesny

84′ Lukaku ci prova dal limite: Bonucci devia in calcio d’angolo

82′ Ammonito Chiellini per perdita di tempo

81′ Sostituzione per la Juventus: esce Cuadrado, entra Barzagli

78′ Sostituzione per la Juventus: esce Dybala, entra Bernardeschi

77′ Ammonito Young per un fallo su Alex Sandro

73′ Ronaldo anticipato da De Gea in uscita

Juventus in controllo, lo United fatica a ripartire

66′ La Juventus cerca di riprendere il controllo del match con il possesso palla

Ora lo United spinge: Juventus chiusa nella propria metà campo

59′ Ammonito Matuidi per un tackle da terra su Young

Lo United cerca di prendere in mano il gioco, ma fatica imbastire azioni ben manovrate

52′ Gran botta da fuori di Ronaldo: De Gea si tuffa e devia in calcio d’angolo

50′ Cross rasoterra da sinistra di Alex Sandro: Ronaldo anticipato da Lindelof in calcio d’angolo

48′ Martial fermato in area da Bonucci

Iniziato il secondo tempo di Manchester United-Juventus

Nessuna sostituzione da ambo le parti

Sta per iniziare il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo: le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Juventus

42′ Dybala ci prova dal limite dell’area, palla fuori

38′ Doppio intervento di De Gea, che prima respinge un calcio di punizione calciato da Ronaldo e poi si oppone anche sul tentativo di ribattuta di Alex Sandro

In questa fase lo United cerca di comandare il gioco, ma lo fa con azioni confuse e la Juve controlla senza particolari difficoltà

33′ Azione di ripartenza della Juventus, potenzialmente molto pericolosa, ma Dybala e Cuadrado non riescono a finalizzare

32′ Rushford da destra tenta la percussione in area palla al piede, ma viene fermato dalla difesa juventina

Lo United sembra aver accusato il colpo, la Juventus è padrona del campo

22′ Crossa da sinistra di Alex Sandro: Dybala raccoglie in piena area, ma non riesce a concludere

17′ GOL DELLA JUVENTUS – Cross da destra di Ronaldo, Dybala sfrutta una indecisione della difesa inglese e insacca

16′ Punizione dalla destra calciata da Young: Pogba colpisce di testa in area, Szczesny blocca senza problemi

13′ Cross di Cuadrado dalla testa, Dybala ci arriva in ritardo di testa e non riesce a imprimere forza al pallone

In questi primi minuti è la Juventus a comandare il gioco: il Manchester United difende con undici uomini dietro la linea della palla

7′ Ronaldo anticipato in area da Smalling, che devia in calcio d’angolo

4′ Invasione di campo di un tifoso, bloccato dagli uomini della sicurezza

La partita è iniziata

La partita sta per iniziare

Le squadre sono scese in campo

PRE PARTITA



Riscaldamento finito: Manchester United e Juventus tornano negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d’inizio

Squadre in campo per il riscaldamento

Comunicate le formazioni ufficiali: United con il solito 4-3-3. A centrocampo Mata, Matic e Pogba. Stesso modulo per la Juve con Cuadrado, Dybala e Ronaldo davanti

In corso la ricognizione sul terreno da gioco

Manchester United e Juventus sono arrivate all’Old Trafford. Tra poco la ricognizione in campo

Le squadre stanno arrivando allo stadio

MANCHESTER UNITED-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester United: (4-3-3) De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Mata, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.

All. Mourinho

Juventus: (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

All. Allegri

Manchester United Juventus diretta streaming e tv: ecco dove vederla | Champions League

MANCHESTER UNITED JUVENTUS STREAMING TV – Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21,00 Manchester United e Juventus si sfideranno per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Manchester United Juventus • Manchester United Juventus dove vederla

Dove vedere Manchester United Juventus in tv

La gara Manchester United Juventus sarà visibile su Sky Sport

Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018 2019

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

