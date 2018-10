L’Allieva 2 | Anticipazioni | Cast | Puntate | Data | Streaming e tv

L’Allieva 2 sta per arrivare. La seconda stagione della fortunata fiction Rai, tratta dalla serie di libri sulla protagonista Alice Allevi scritti da Alessia Gazzola, andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 25 ottobre.

Sei puntate divise in sei giovedì. Insomma, a breve torneremo a vedere le avventura dei protagonisti della fiction Rai, Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Dario Aita.

L’Allieva 2 | Anticipazioni | Puntate

Nel finale della prima stagione de L’Allieva, la dottoressa Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) non compiva una scelta tra Claudio Conforti (Lino Guanciale) e Arthur Malcomess (Dario Aita).

Claudio però sul finale di stagione dichiarava il suo amore ad Alice, chiedendole di andare a vivere con lui. La scelta della ragazza è rimasta un mistero per i telespettatori della Rai.

La trama de L’Allieva (fiction) ci lasciava quindi con un finale aperto, pronto per L’Allieva 2, attesissima seconda stagione annunciata quasi subito ma per la quale il pubblico ha dovuto attendere più di un anno.

La situazione diventerà più chiara nella seconda stagione?

L’Allieva 2 | Anticipazioni | Prima puntata (25 ottobre 2018)

La prima puntata ripartirà da dove ci aveva lasciato: nonostante abbia già fatto una scelta, Alice si troverà in una difficile situazione. Mentre il suo fidanzato era in viaggio per lavoro, l’aspirante medico lo aveva tradito con il suo docente di medicina legale.

Il prof Claudio le aveva dichiarato il suo amore, ma lei non sembrava aver alcuna intenzione di lasciare Arthur. Potrebbe essere questo il momento della verità?

L’Allieva 2 | Streaming e tv

L’Allieva 2 andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Le puntate saranno visibili anche in streaming tramite la piattaforma Rai Play e on demand sempre su Rai Play.