Dopo un’intervista rilasciata a L’Espresso, si fanno più insistenti le voci secondo cui Ilaria Cucchi avrebbe intenzione di candidarsi alle prossime elezioni del comune di Roma, occupando quello che al momento è il posto di Virginia Raggi.

A conferma di ciò, anche l’invito da parte di Stefano Fassina per un incontro, a cui la Cucchi ha già detto di voler partecipare.

“Sono disponibile a candidarmi come sindaco,ma fuori dai partiti”, sono state le parole di Ilaria Cucchi, a cui ha fatto presto seguito un tweet firmato da Fassina, che in passato si era già proposto per guidare il Campidoglio con Sel-Si.

“Cara Ilaria, la tua battaglia è sin dall’inizio anche la nostra. Incontriamoci. La sfida per ricostruire Roma ha bisogno anche di te”.

La risposta di Ilaria non è tardata ad arrivare.

“Non posso dimenticare tutti coloro che in questi anni ci sono stati vicini nel nostro difficile percorso di verità. Tra questi gli esponenti di Sel sono tra coloro che non ci hanno fatto mancare mai il loro appoggio insieme a quelli del Pd e del Movimento 5 stelle”.

“Ricordo le iniziative parlamentari per la costituzione di una Commissione di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani dell’onorevole Bratti , ricordo il prezioso lavoro di Manconi, quello del’onorevole Ferraresi dei 5 stelle e le ultime bellissime iniziative di Sel per la commissione di inchiesta Rachid Assaragh e per il caso Dino Budroni. Ricordo quella di Casetta Rossa di Gianluca Peciola con Andrea Magherini”.

“Per questo accetto volentieri l’invito ad un incontro rivoltomi da Stefano Fassina”, conclude Ilaria Cucchi.

Non è la prima volta che la Cucchi si presenta alle elezioni politiche. Nel 2013 infatti si era candidata con Rivoluzione Civile, la lista guidata dal magistrato Antonio Ingroia.

La decisione di Ilaria Cucchi non è stata accolta con lo stesso entusiasmo dalla sinistra.

“Ilaria Cucchi pronta a candidarsi a sindaco? Non ne sapevo nulla, mi trovate spiazzata. Marino ieri era a Milano, quindi non ne abbiamo parlato nemmeno con lui”, ha detto Emilia La Nave, presidente dell’associazione Parte Civile, sotto cui si sono raccolti i sostenitori dell’ex sindaco Marino.

La stessa Virginia Raggi ha poi commentato il rinnovato interesse di Ilaria Cucchi per la politica romana.

“Ognuno è libero di presentare la sua candidatura. Un altro candidato civico è importante, vuol dire che finalmente persone della società slegate dai partiti vogliono provare a prendere in mano la gestione della cosa pubblica, come noi continuiamo a ripetere da anni”, ha detto la sindaca 5 Stelle.