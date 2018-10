Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo insieme? | VIDEO

È tornato l’amore tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona? Ancora non c’è nessuna certezza, ma pare che tra i due ci sia stato un riavvicinamento importante. Già negli ultimi tempi abbiamo visto sui rispettivi social network diversi indizi che lasciassero pensare che tra la showgirl e il re dei paparazzi fosse rispuntato del tenero.

Un indizio ancora più pesante arriva però nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show del 24 ottobre. Nel salotto più famoso della tv italiana, davanti agli occhi curiosi del pubblico, di Cristiano Malgioglio e del giornalista di gossip Gabriele Parpiglia si è consumata una scenetta interessante, che farebbe pensare proprio al ritorno di fiamma.

In un video diffuso proprio da Parpiglia – che sta già facendo il giro dei social network – si vede Corona alzarsi dalla sua poltrona e raggiungere la showgirl. Lei si alza e iniziano a ballare, insieme. Che i due fossero in ottimi rapporti è cosa nota. Tanto che in più occasioni hanno speso parole di stima e ammirazione reciproca.

Quel che risulta un po’ anomalo è il modo in cui il re dei paparazzi abbraccia la sua ex fidanzata storica. I due in quei pochi secondi di ballo sembrano super affiatati e quando lei si stacca da lui, Corona prima di lasciarla andare le stampa un bacio sul collo. Beh non proprio da amici.

La curiosità sta divorando i fan dei due, che sognano un ritorno di fiamma. Bisognerà aspettare stasera per capire che cosa sta succedendo tra la showgirl e l’ex fotografo dei vip. Parpiglia, sul suo account Instagram, lancia degli indizi e fa sperare bene. Il giornalista invita intanto a seguire il Maurizio Costanzo Show, dove pare che succederà dell’altro, oltre al balletto sensuale dei due, in sintonia come ai vecchi tempi.

Sia Belen che l’ex paparazzo non hanno né lasciato dichiarazioni né scritto nulla sui loro social network. Bisognerà aspettare stasera per capire che cosa è successo nel salotto di Maurizio Costanzo, ma soprattutto bisognerà aspettare i prossimi giorni per vedere come evolve la storia tra i due.

Belen all’inizio di ottobre aveva detto che tra i due non c’era assolutamente nulla. Quello che è successo nella puntata del Maurizio Costanzo Show pare però far pensare ad altro.