Barcellona Inter 2-0

L’Inter cade al Camp Nou. Il Barcellona, orfano di Messi, stende 2-0 i nerazzurri e vola da solo in testa al girone della Uefa Champions League. Decisivi i gol (uno per tempo) dell’ex Rafinha e di Jordi Alba.

Sconfitta “indolore” per i nerazzurri che, complice il pareggio tra Tottenham e PSV, restano i favoriti per il secondo posto nel girone.

Barcellona Inter 2-0 | Diretta | Champions League | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Barcellona e Inter, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 2019, in programma mercoledì 24 ottobre alle ore 21.00.

SECONDO TEMPO

93′ L’arbitro fischia la fine della partita: vince il Barcellona 2-0

90′ L’arbitro concede tre minuti di recupero

90′ Suarez calcia dalla destra, para Handanovic

88′ Cambio per il Barcellona: fuori Coutinho, dentro Munir

86′ Il Barcellona gestisce il pallone

84′ Fallo di Martinez: ammonito

83′ GOL DEL BARCELLONA : Jordi Alba si infila in area e di sinistro batte Handanovic. 2-0

: Jordi Alba si infila in area e di sinistro batte Handanovic. 2-0 82′ Tiro a giro di Rakitic, palla di poco a lato

78′ Cambio per il Barcellona: fuori Arthur, dentro Vidal

77′ Cambio per l’Inter: fuori Perisic, dentro Keita

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

74′ Fallo di Skriniar: ammonito

73′ Fallo di Brozovic: ammonito

71′ Cambio per il Barcellona: fuori Rafinha, dentro Semedo

71′ Contropiede del Barcellona con Suarez che prova la conclusione di testa, respinge Handanovic ma arriva Coutinho che calcia forte: traversa!

68′ Rakitic calcia dal limite, para a terra Handanovic

66′ Suarez ci prova da calcio di punizione, palla deviata in angolo dalla barriera

65′ Fallo su Suarez: calcio di punizione dal limite per il Barcellona

63′ Cambio per l’Inter: fuori Borja Valero, dentro Martinez

62′ Fallo di Suarez: ammonito

61′ Errore di Asamoah, il pallone arriva a Langlet che calcia male: Inter graziata

59′ Gran giocata di Suarez che scappa a due uomini, entra in area e calcia in porta: respinge in qualche modo Handanovic

54′ Inter molto più aggressiva rispetto al primo tempo, ma il Barcellona regge l’urto

52′ Politano calcia dal limite, palla alta sopra la traversa

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

50′ Politano mette un bel pallone in area, brivido per ter Stegen che la devia in angolo

L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo

Le squadre tornano in campo per la ripresa. Cambio per l’Inter: fuori Candreva, dentro Politano

PRIMO TEMPO

47′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo: le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Barcellona

46′ Coutinho ci prova da calcio di punizione, palla deviata in angolo

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero

42′ Grande intesa tra i giocatori del Barcellona

38′ Vecino calcia di prima intenzione dal limite dell’area, palla di poco alta sopra la traversa

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

32′ GOL DEL BARCELLONA : gran cross in area per Rafinha che di sinistro al volo non sbaglia. 1-0

: gran cross in area per Rafinha che di sinistro al volo non sbaglia. 1-0 29′ Barcellona sempre più pericoloso, ma l’Inter è in partita

28′ Sinistro di Rafinha da centro area, para a terra Handanovic

25′ Tiro Icardi, fa muro la difesa del Barcellona

21′ Rafinha dai 25 metri, para a terra Handanovic

18′ Colpo di testa di Lenglet, bravissimo Handanovic a salvare

17′ Cross al centro per Icardi, bravo ter Stegen a deviare in angolo

13′ Coutinho calcia dal limite, palla alta sopra la traversa

8′ Il Barcellona cerca di fare gioco, Inter pronta a colpire in contropiede

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

3′ Brutto rinvio di ter Stegen, Perisic reupera il pallone e ci prova dalla distanza: palla a lato

2′ Il Barcellona prende subito il possesso del pallone e inizia il suo giro palla

L’arbitro fischia l’inizio della partita: si parte!

E’ il momento dell’inno della Uefa Champions League

Le squadre entrano in campo

PRE PARTITA



Barcellona e Inter tornano negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d’inizio della sfida di Champions League

L’ultimo club italiano ad aver espugnato il Camp Nou è la Juventus (aprile 2003, 1-2 con gol decisivo di Zalayeta)

Le squadre entrano in campo per il riscaldamento

Il bilancio dei precedenti tra Barcellona e Inter in Champions League vede gli spagnoli avanti 3 vittorie a 1 con un pareggio.

Comunicate le formazioni ufficiali: Barcellona con il 4-3-3. Out Messi, infortunato. Davanti il tridente Rafinha-Suarez-Coutinho. Inter con il solito 4-2-3-1. Spazio a D’Ambrosio e Candreva. Borja Valero al posto di Nainggolan

I nerazzurri giocheranno con la terza maglia

Barcellona e Inter sono al Camp Nou: tra poco la ricognizione in campo

La squadre stanno arrivando allo stadio

BARCELLONA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI



Barcellona: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho.

Inter: (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

Barcellona Inter diretta streaming e tv: ecco dove vederla | Champions League

BARCELLONA INTER STREAMING TV – Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 21,00 Barcellona e Inter si sfideranno per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Barcellona Inter • Barcellona Inter dove vederla

Dove vedere Barcellona Inter in tv

La gara Barcellona Inter sarà visibile su Sky Sport: Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). E in chiaro, gratis, su Rai 1.



Per quanto riguarda Sky la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Diretta Gol sul canale Sky Sport 251 (Andrea Marinozzi)

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018 2019

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili, e su Rai Play.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> TUTTI I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018 2019