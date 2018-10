Angelina Jolie ci ripensa: “La vita è vuota senza Brad”

Cosa resta della storia di Brad Pitt e Angelina Jolie? Qualcuno dice rancora, qualcun altro, invece, avanza l’ipotesi che lei, la bellissima Angelina, avrebbe nostalgia degli anni passati accanto a Brad.

Abbiamo imparato a conoscerli e ad amarli a cavallo degli anni Duemila, quando erano loro la coppia più bella di Hollywood. L’amore pareva trasudare da ogni poro dei due. Amore reso ancora più grande e perfetto dall’arrivo dei sei figli, tre naturali e tre adottati.

I due hanno deciso di divorziare nel 2016 e da quel momento la coppia si trova a vivere una battaglia a tratti drammatica per la custodia dei figli. Dal momento della separazione, si sono rincorsi voci e pettegolezzi che vorrebbero la Lara Croft più famosa di sempre alle prese con sentimenti molto negativi nei confronti dell’ormai ex marito.

Secondo alcuni rumors invece, riportati dalla rivista Hollywood Life, parrebbe che Angelina Jolie vorrebbe tornare indietro, convinta del fatto che Brad Pitt sia la sua anima gemella.

A rivelarlo è stata una fonte anonima, che assicura che la Jolie dopo due anni senza l’attore avrebbe superato “tutte le sette fasi del lutto”. Angelina ha passato un vero e proprio incubo durante la separazione da Brad Pitt, un vero e proprio lutto, dopo undici anni insieme.

La coppia era nata sul set del celebre Mr e Mrs Smith, nel 2005. Lui aveva appena chiuso la sua storia con Jennifer Aniston, mentre lei usciva dal matrimonio con il secondo marito, Billy Bob Thornton. La vita insieme a Brad Pitt era stata arricchita dai loro sei figli: Maddox, 17, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12 e 10 anni, e i gemelli Knox e Vivienne.

Nessuna conferma, per ora, sulla possibilità di un ritorno di fiamma da parte di Angelina Jolie. Lei intanto soffoca la mancanza di Brad con il lavoro. Presto la vedremo nel sequel di Maleficient e in un nuovo film che sarà un prequel ibrido tra Alice nel paese delle meraviglie e Peter Pan. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista apparire con una chioma bionda, proprio per l’interpretazione in questo fantasy.