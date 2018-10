Amore criminale 2018: le puntate intere su Rai 3, l’orario degli episodi in onda, le storie | La diretta video e lo streaming su RaiPlay

AMORE CRIMINALE 2018 – Storie di amore e violenza. La gelosia che si trasforma in un sentimento ossessivo. Le storie di tante donne vittime di violenze psicologiche, sessuali, fisiche. Donne uccise da chi diceva di amarle, ma anche donne che sono riuscite a salvarsi scappando in tempo da rapporti violenti.

Storie in cui i sentimenti si mescolano ad una violenza che acceca, che non si controlla. Sono storie di amore nero, sono le storie di Amore Criminale.

Settima puntata | 21 ottobre 2018 Nella settima e ultima puntata di “Amore Criminale”, in onda stasera alle 21.25 su Rai3, Veronica Pivetti racconta la storia di Veronica. Alla morte della madre, Veronica si lega al papà e alla sorella. A una festa conosce Gora, un ragazzo immigrato di origini senegalesi, di cui si innamora. All’inizio la relazione procede bene, ma presto l’uomo mostra un lato geloso e possessivo. Veronica si lascia isolare da lui fino a non parlare quasi più con il padre e la sorella. Davanti ai primi atti di violenza Veronica lascia Gora e torna a casa dal padre. Una sera però accetta un ultimo appuntamento con lui. Quella sera Gora uccide Veronica con 35 coltellate. L’uomo è stato condannato a 30 anni di carcere confermati in appello.

Amore criminale 2018 | Quando va in onda | Orario

La nuova stagione di Amore criminale va in onda da domenica 9 settembre 2018 alle ore 21,25 su Rai 3.

Amore criminale 2018: le nuove puntate | Veronica Pivetti

Veronica Pivetti è stata confermata conduttrice del programma Amore Criminale, giunto al suo undicesimo anno.

Prima di lei a condurre la trasmissione furono Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento. La trasmissione, come consuetudine, si avvale della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Le vicende vengono ricostruite come dei docu-fiction, con interviste ai testimoni, immagini di repertorio e pezzi di fiction girati per la trasmissione.

Il programma è scritto e girato da Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli.

Amore criminale 2018 | La diretta tv e il live streaming | Video su RaiPlay

Il programma può essere seguito su Rai 3 oppure in live streaming su pc, tablet e smartphone su RaiPlay – occorre essere loggati

Amore criminale 2018 | Le puntate intere

Tutte le puntate integrali di Amore criminale, dal 2010 a oggi sono disponibili sulla pagina RaiPlay del programma > VAI ALL’ARCHIVIO

Amore criminale 2018 | Sopravvissute

L’ideatrice della trasmissione Matilde D’Errico condurrà uno spin off dal titolo Sopravvissute – in onda dal 9 settembre, in seconda serata, sempre su Rai 3.