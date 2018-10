Stasera in tv | Cosa vedere stasera in tv | La guida ai programmi televisivi e ai film che andranno in onda questa sera | Il palinsesto completo, canale per canale | Rai, Mediaset, Premium, Sky: la programmazione di oggi in tv

Stasera in tv, ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata.

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 23 ottobre 2018 Stasera su Rai 1: 20:00 – Tg1

20:30 – I Soliti Ignoti

21:25 – I Medici 2 Lorenzo il Magnifico – Vecchi rancori – Un uomo solo > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Porta a Porta Stasera su Rai 2: 20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Stasera Tutto è Possibile

00:15 – Mi rifaccio vivo Stasera su Rai 3: 19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte Stasera su Rai 4 19:30 – Ghost Whisperer IV ep.13

20:27 – Lol 🙂 II ep.61

21:05 – Legion

22:43 – The Exorcist II ep.9

23:34 – The Exorcist II ep.10

00:25 – Criminal Minds: Beyond Borders II ep.6 Stasera su Canale 5: 20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – BENVENUTI AL NORD – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – BENVENUTI AL NORD – 2 PARTE

23:30 – #HYPE

00:20 – TG5 – NOTTE Stasera su Italia 1: 18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – EROI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SVOLTA

21:25 – LE IENE SHOW

00:50 – PREGIUDIZIO UNIVERSALE

01:05 – MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP

01:50 – UNDATEABLE – C’ERA UN TIPO AFFETTUOSO AL BAR – 1aTV

02:20 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA Stasera in tv 23 ottobre 2018 su Rete 4: 18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO

23:20 – DUE NEL MIRINO – 1 PARTE

00:18 – TGCOM

00:20 – METEO.IT

00:24 – DUE NEL MIRINO – 2 PARTE Stasera su Canale 20: 20:40 – THE BIG BANG THEORY II – LA POLARIZZAZIONE DELLA PIGNATTA

21:00 – BLOOD FATHER- 1 PARTE

22:06 – TGCOM

22:11 – METEO

22:13 – BLOOD FATHER- 2 PARTE

22:55 – TAKEN – MI ARRENDO

23:45 – RITORNO AL FUTURO – 1 PARTE

00:39 – TGCOM

00:44 – METEO

00:46 – RITORNO AL FUTURO – 2 PARTE Stasera su Paramount Channel: 20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:40 – LA TATA

21:10 – IN GOOD COMPANY

23:00 – PIOVUTA DAL CIELO

01:00 – ANNA, QUEL PARTICOLARE PIACERE Stasera su Rai Movie: 20:15 – Ai confini dell’Arizona 3 – Troppi capi

21:10 – Tutte lo vogliono

22:35 – Roma Daily

22:55 – Il pretore

00:40 – …E poi lo chiamarono il magnifico Stasera su Cine Sony: 20:35 – Torta di Riso

21:00 – A Good Man

23:00 – Code of Honor

01:00 – Sapore di mare Stasera su Iris: 20:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

21:00 – MORTE IN VATICANO

23:34 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

23:40 – QUO VADIS Stasera su Tv8: 19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor – La corsa verso i Live

02:00 – American Pie 6: Beta House Stasera su Italia 2: 20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – NIENTE TELECAMERE PER FAVORE!

21:10 – 2 CAVALIERI A LONDRA

23:20 – MY HERO ACADEMIA I – ALL MIGHT

23:50 – MY HERO ACADEMIA I – NEL PETTO DI CIASCUNO – APPUNTI SUGLI EROI

00:20 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – OCCHI CHE SCRUTANO LE TENEBRE Stasera su La 5: 18:40 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – GRANDE FRATELLO VIP

01:15 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE Stasera su Cielo: 19:45 – Affari al buio Asta notturna

20:15 – Affari di famiglia Cowboy e manichini

20:45 – Affari di famiglia Bottiglia misteriosa

21:15 – La canzone della vita – Danny Collins

23:15 – Whores’ Glory – Prostitute nel mondo

01:30 – Ladyboy: il terzo sesso Stasera su Nove: 19:30 – Spie al ristorante – Amici con benefici

20:00 – Operazione N.A.S.

20:20 – Cucine da incubo Italia – The Princess

21:25 – World War Z

23:30 – Clandestino Stasera su La 7: 20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte Stasera su La 7d: 20:20 – Honestly Good

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:50 – Selfie Food – Una foto, una ricetta Stasera su Real Time: 20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:15 – Disastri di bellezza: sesso e bisturi

00:05 – ER: storie incredibili – Il fachiro Stasera su Spike: 21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Terremoto in casa Banks

21:30 – FIRST KILL

23:20 – SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI Uomini d’onore Stasera in tv 23 ottobre 2018 su Sky Cinema 1: 21:15 – Assassinio sull’Orient Express

23:15 – Testimone d’accusa

01:35 – Matrimonio al sud

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale.