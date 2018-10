Roma-Cska Mosca, tensione tra tifosi e polizia fuori dallo stadio Olimpico

Roma-Cska Mosca, tensione fuori dallo stadio Olimpico

Attimi di tensione nel pre partita di Roma-Cska Mosca fuori dallo stadio Olimpico, dove alle ore 21 si giocherà la sfida di Champions League tra la Roma e il Cska Mosca.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero stati dei tentativi di contatto tra due gruppi di opposte tifoserie all’esterno dello stadio, in particolare nei pressi di Piazza Mancini e nei dintorni dell’Obelisco.

L’intervento della polizia, che sta sorvegliando la zona, è stato immediato. La situazione è sotto controllo.

Incindente nelle metro di Roma

Una scala mobile avrebbe ceduto nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Secondo alcune voci, sarebbero stati i tifosi del Cska Mosca a provocare il cedimento. I feriti sarebbero una decina.

Scontri nella notte

Intanto nella notte alcuni sostenitori giallorossi, armati di cinte e bastoni, avevano scovato in un pub a due passi dal Colosseo i tifosi della squadra russa.

Subito era partita la rissa, con i russi che si sono dati alla fuga dopo aver risposto agli aggressori a suon di bottigliate. All’arrivo delle forze dell’ordine entrambi i gruppi si erano dileguati.

“Rione Monti… Cska Run”, la scritta poi apparsa nei paraggi.

Roma Cska Mosca diretta streaming e tv: ecco dove vederla | Champions League

ROMA CSKA MOSCA STREAMING TV – Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21,00 Roma e Cska Mosca si sfideranno per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Roma Cska Mosca • Roma Cska Mosca dove vederla

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI ROMA-CSKA MOSCA

Dove vedere Roma Cska Mosca in tv

La gara Roma Cska Mosca sarà visibile su Sky Sport

Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00