TPI Plus presenta “Belice” di Anna Ditta, con Paolo Borrometi

Il disastro naturale, le lotte civili, gli scandali sulla ricostruzione dell’ultima periferia d’Italia. TPI presenta “Belice” il libro di Anna Ditta sul terremoto che nel 1968 colpì la zona più povera del paese, con un aperitivo presso la Feltrinelli RED di Roma.

Prenderà parte alla presentazione Paolo Borrometi, direttore del sito di inchieste La Spia, presidente dell’associazione Articolo 21 e giornalista antimafia. Da quattro anni Paolo Borrometi vive sotto scorta e le sue inchieste hanno portato allo scioglimento di due comuni per infiltrazioni mafiose.

L’incontro sarà introdotto dal direttore di TPI Giulio Gambino e moderato da Laura Melissari.

“Questo libro è un miracolo perché ci dice cose che non sappiamo, e le spiega bene. Che Danilo Dolci aveva capito tutto del sistema clientelare-mafioso della Sicilia occidentale. Che un sindaco chiese ai tre fornai del paese di fare il pane per tutti, e due dissero no. Che ai soccorsi parteciparono insieme ‘carabinieri e capelloni’. Che arrivò a un certo punto tra i terremotati una signora ‘dall’accento toscano’ e con il camion pieno di pannolini. Che si può avere nostalgia della vita nelle baracche, perché lì, raccontano le donne ‘la vita di comunità era bellissima’”(dall’introduzione di Giacomo Di Girolamo, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico).

L’appuntamento è per martedì 23 ottobre alle 18.30 alla Feltrinelli RED di Via Tomacelli a Roma. Potete trovare tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’evento.

Parteciperanno:

Paolo Borrometi è il direttore del sito La Spia e presidente dell’associazione Articolo21. Negli ultimi anni sue inchieste sui clan siciliani hanno portato allo scioglimento dei comuni di Scicli e Vittoria. Dal 2014 vive sotto scorta, dopo aver subito minacce e aggressioni mafiose e nel 2015 è stato nominato Cavaliere della Repubblica.

La sua storia è stata raccontata dal New York Times in un articolo dello scorso maggio (“The Mafia Reporter With a Police Escort and the 200 Journalists Like Him”). Collabora con TV2000 e Agi.

Anna Ditta è giornalista pubblicista e caposervizio di TPI – The Post Internazionale. Ha scritto alcuni articoli per L’Espresso e ha curato la rubrica Agipreview per AGI. Sul Guardian ha pubblicato una breve guida su Palermo.

Giulio Gambino è direttore e cofondatore di TPI. Ha collaborato con L’Espresso e La Stampa. Laureato alla Columbia School of Journalism, ha ricevuto la Medaglia di bronzo del Presidente del Senato al Festival dei giornalisti del Mediterraneo per il reportage “Un mese in mare con gli italiani che salvano i migranti”.