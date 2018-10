Katy Perry sta tornando con il suo (famosissimo) ex fidanzato

Sono tornati insieme da qualche mese, dall’aprile 2018, ma sembrano già pronti per dare una svolta al loro rapporto. Katy Perry e Orlando Bloom non si nascondo più in pubblico e si fanno fotografare insieme, un indizio in più sulla loro ritrova intesa.

L’attore inglese, 41 anni, e la cantante americana, 33, ci avevano già provato nel 2016, dopo il party post Golden globe, ed erano rimasti insieme un anno.

Poi avevano deciso di “prendersi un rispettoso e amorevole spazio”, avevano comunicato tramite un portavoce. Ma ad aprile 2018 si sono ritrovati ancora uniti, durante una visita a papa Francesco in Vaticano.

Ma il vero debutto è stato a settembre 2018, sul red carpet del Monte Carlo gala, dove la coppia ha sfilato sorridente e affiatata, e si è fatta fotografare al fianco di Alberto di Monaco e la moglie Charlene.

A ottobre, sotto i riflettori dell’amfAR Gala di Los Angeles, ancora un’uscita pubblica, stavolta più discreta. La passerella fotografica sul red carpet i due l’hanno affrontata separatamente, per poi riabbracciarsi dietro le quinte e cenare allo stesso tavolo.

A sette mesi dal ritorno di fiamma, Katy e Orlando sembrano in procinto di portare la loro relazione a un livello successivo.

Secondo i tabloid, dopo 11 mesi di tour la cantante vorrebbe prendersi un periodo di pausa dal palco e starebbe pensando di trasferirsi in Inghilterra, paese d’origine dell’attore.

Ultimamente hanno già trascorso molto tempo nel Regno Unito e Katy potrebbe decidere presto di andare a convivere a Londra, città che adora.

“Sono stata in giro per quasi 10 anni, ora voglio solamente sposare – ha confessato la cantautrice – Non entrerò in studio per registrare un nuovo album. Penso di aver fatto molto, penso di aver avuto l’occasione di essere una popstar molto rumorosa, e sono molto grata per questo”.

Un’occasione per dedicarsi alla vita privata, che Orlando non si lascerebbe sfuggire. Lui, già sposato con Miranda Kerr e con un figlio, Flynn, di 7 anni, non ha mai nascosto di volersi risposare e di diventare di nuovo padre. Chissà che i rumors non siano corretti e che il loro fidanzamento ufficiale non sia troppo lontano.