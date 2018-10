Il concorrente del Grande Fratello Vip Francesco Monte ha accusato un malore nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, proprio dopo la quinta puntata del reality in diretta su Canale 5.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a uscire dalla casa per una visita di controllo in ospedale. Lo ha annunciato la redazione del programma televisivo sul profilo Instragam ufficiale.

Poche ore dopo dall’annuncio però è arrivata la buona notizia sulle condizioni fisiche del concorrente. Francesco Monte sta bene, ha superato il controllo medico ed è stato autorizzato a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez (sorella di Belen) ha dovuto superare un leggero nervosismo dopo la diretta televisiva.

Monte infatti ha discusso con Ilary Blasi e Alfonso Signorini perché l’ex tronista ha usato dei toni forti ed è stato accusato di “avere montate le cose”.

Nel post puntata Monte si è confidato con gli altri concorrenti, tra cui Giulia Alemi.

GRANDE FRATELLO VIP 2018 – Il Grande Fratello Vip è tornato. La casa più spiata d’Italia apre di nuovo le proprie porte a un vasto cast di famosi, tra volti noti della televisione italiana, cantanti, sportivi, modelli, modelle e showgirl.

Non sarà facile ripetere la buona riuscita dell’edizione 2017, vinta da Daniele Bossari: la media di ascolto fu infatti di quasi cinque milioni di telespettatori per uno share di oltre il 25% – per la finale venne toccata quota cinque milioni e mezzo di contatti, 31% di share.

Grande Fratello Vip 2018 | Quando inizia

Start ufficiale lunedì 24 settembre 2018 alle 21,15 in diretta su Canale 5.

Per alcuni concorrenti l’avventura è iniziata prima del previsto: nella notte tra domenica e lunedì sono entrati nella casa Walter Nudo, Maurizio Battista e le Donatella. Tutto live su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre).

Grande Fratello Vip 2018 | Cast | Ilary Blasi

A condurre la terza edizione del GF versione Vip è Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini.

La fortunata coppia subirà le incursioni in diretta della Gialappa’s Band – Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto.

Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti e partecipanti | Nominati ed eliminati della quinta puntata

Ed ecco il cast del Grande Fratello Vip 2018:

Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella) – cantanti

Ivan Cattaneo – cantante NOMINATION

Walter Nudo – attore e modello

Eleonora Giorgi – attrice ELIMINATA

Enrico Silvestrin – attore, conduttore tv e speaker radiofonico ELIMINATO



Daniela del Secco d’Aragona – personaggio tv NOMINATION

Jane Alexander – attrice NOMINATION

Lisa Fusco – showgirl ELIMINATA

Maurizio Battista – comico RITIRATO (Qui cosa è successo)

(Qui cosa è successo) Francesco Monte – attore e modello

Stefano Sala – modello

Giulia Salemi – showgirl

Martina Hamdy – modella e presentatrice

Fabio Basile – campione di judo

Benedetta Mazza – showgirl

Elia Fongaro – modello NOMINATION

Andrea Mainardi – chef

Valerio Merola – conduttore ELIMINATO

Lory Del Santo – attrice

Aggregati in corso d’opera: