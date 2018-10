Barbara D’Urso, gaffe con Paris Hilton: “A proposito di cani, tu conosci Fedez”

Anche se suona come un insulto, le intenzioni della presentatrice probabilmente non erano bellicose, per cui si tratta solo di una battuta poco riuscita. Ma nella puntata di Domenica Live andata in onda il 21 ottobre 2018, Barbara D’Urso si è resa protagonista di una clamorosa gaffe in diretta su Fedez mentre si rivolgeva a Paris Hilton.

Durante l’intervista all’ereditiera americana, la conduttrice ha parlato dei suoi adorati chihuahua, e ha poi esclamato: “A proposito di cani, ci sono tre persone che hai conosciuto e che sono Fedez, Pio e Amedeo”, riferendosi a un video demenziale girato nel 2013 da loro tre ospitati a casa Hilton..

In rete si è scatenata l’ironia dei fan e poi è arrivato anche il commento del rapper, che è intervenuto con una Instagram stories: un fotogramma della puntata con sotto scritto “Tvb” e tante emoji a indicare una risata imbarazzata.