La Corea del Nord e del Sud hanno concordato il ritiro delle armi dalla città di confine

La Corea del Nord e del Sud hanno siglato un nuovo accordo per rimuovere armi e posti di guardia da Panmunjom, la “città della tregua” che si trova al confine tra i due Stati.

Nota anche con il nome di Joint Security Area (JSA, Area congiunta di sicurezza), Panmunjom è l’unico posto lungo il confine dove le truppe delle due Coree ancora si fronteggiano.

Questo ultimo accordo tra i due paesi ha l’obiettivo di ridurre le tensioni tra il Nord e il Sud e proseguire sulla via della pace.

All’inizio di ottobre, le truppe di entrambe le parti hanno iniziato a eliminare le circa 800mila mine terrestri sepolte lungo il confine.

“Le due Coree e l’Unc [il Comando delle Nazioni Unite guidato dagli Stati Uniti, ndr] hanno accettato di adottare le misure necessarie per il ritiro delle armi e delle relative postazioni militari dalla JSA entro il 25 ottobre. Nei due giorni seguenti le tre parti condurranno una verifica congiunta”. Queste le parole del ministero della Difesa sudcoreano.

Nel frattempo, un gruppo di funzionari nordcoreani è partito per la Russia, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa del Nord, per preparare una possibile visita del leader Kim Jong-un nel paese per la fine di ottobre o l’inizio di novembre.

I colloqui che hanno portato a questo ultimo accordo sono stati i secondi che hanno visto le due Coree e il Comando delle Nazioni Unite discutere delle misure necessarie per far avanzare il percorso di pace.

Il villaggio di Panmunjom è noto come punto di incontro tra i leader delle due Coree, ma nel corso degli anni è stato anche teatro di una serie di scontri armati tra i due paesi.

La decisione di smilitarizzare l’area è giunta dopo l’incontro tra Kim Jong-un e il suo omologo della Corea del Sud Moon Jae, che da mesi dialogano per sopperire allo stallo tuttora in corso sul processo di denuclearizzazione della Penisola voluto dal presidente Trump.

Ad aprile, la Corea del Sud ha dichiarato di aver smesso di trasmettere messaggi du propaganda attraverso gli altoparlanti lungo il confine per “alleviare la tensione militare tra le due Coree”.

Una settimana fa, invece, i due paesi hanno deciso di ricollegare le linee ferroviarie e stradali, interrotte dopo la Guerra di Corea.