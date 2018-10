Migranti, l’accusa del Viminale: “La Francia respinge illegalmente i minori a Claviere”

C’è una nuova accusa: la Francia ha cercato di respingere in Italia migranti minorenni. È successo il 18 ottobre 2018, dopo le 22,30, ma le autorità italiane hanno bloccato la procedura.

È uno degli elementi emersi nel corso della visita di ieri, lunedì 22 ottobre, degli esperti inviati dal Viminale a Claviere.

E il Viminale ha confermato le accuse e la presenza fissa di una pattuglia italiana al confine. Il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito l’invito a Roma per il suo omologo francese, il neo-ministro dell’Interno Castaner, e ha chiesto ai tecnici di andare fino in fondo.

“In attesa di incontrare il mio collega francese, l’Italia non cambia linea: a Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi. L’aria è cambiata: noi, a differenza del Pd, proteggiamo le frontiere e non abbassiamo la testa”.

“Chissà se Moscovici sarà scioccato anche per la tentata espulsione di minorenni stranieri da parte della Francia oppure il commissario Ue riserva il suo turbamento solo per una giusta battaglia come quella del sindaco di Lodi”, ha detto Salvini. “Quello che sta emergendo a Claviere ci conferma che, anche in materia di diritti umani, nessuno può permettersi di dare lezioni all’Italia”.