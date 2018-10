Harriet, l’asina diventata star dei social: quando raglia sembra cantare

È diventato virale il video di un asino, anzi un’asina, che canta. I suoi ragli infatti sembrano note uscite dalla bocca di un’esperta cantante d’opera. Dall’Irlanda al ‘palcoscenico’ mondiale, il salto è stato breve seppur solo virtuale.

A riprenderla è stato Martin Stanton che vive a qualche casa di distanza da quella dei proprietari dell’animale, che lui ha ribattezzato Harriet.

In un’intervista a Abc News Stanton ha detto che è rimasto scioccato nel sentir cantare l’asina. “Vive a circa 20 minuti da me a Toureen, nel Connemara”, ha detto.

“Conosco la famiglia che la possiede e ogni volta le porto delle carote, del pane e dei biscotti alle noci. Non è come gli altri asini”.

“Cerco di visitarla ogni volta che posso – ha continuato l’uomo – è adorabile, così amichevole e gentile”. “Ho trovato il video divertente, per questo l’ho pubblicato su Facebook. Di certo non pensavo che sarebbe diventato virale”.

Sotto al filmato postato da Martin sono comparsi numerosi post che elogiavano le doti canore dell’animale. Un utente ha scritto:”Dovresti cambiarle in nome in Maria Callas”. E forse non ha tutti i torti.