Ascolti tv lunedì 22 ottobre 2018 | Grande Fratello Vip, I bastardi di Pizzofalcone 2, Report, Niagara | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv lunedì 22 ottobre 2018 – Vincono I bastardi di Pizzofalcone 2, ancora una volta: la fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini tra i protagonisti si aggiudicano il prime time del lunedì battendo nuovamente il Grande Fratello Vip 2018.

Rai 1 stacca infatti la quinta puntata del reality di Canale 5 facendo segnare oltre cinque milioni di telespettatori e il 22% di share – esattamente 5.198.000 contatti – contro il 21,2% del GFVip (durato quasi due ore di più del principale programma rivale, totale di 3.587.000 italiani collegati).

Ottimo piazzamento per Rai 3, terza: la puntata di Report su Juventus, infiltrazioni in curva della ‘ndrangheta e affari di Luca Parnasi registra quasi due milioni di spettatori (1.971.000) e l’8% di share.

> Qui tutto quello che c’è da sapere su come vedere la Serie A 2018 2019 in tv

Questi i risultati degli altri programmi della serata di lunedì 22 ottobre: quarto posto per Italia 1 con The foreigner sopra il milione e mezzo (1.599.000 telespettatori, 7% di share), a seguire Rai2 con Niagara – Quando la natura fa spettacolo di Licia Colò (1.283.000, 5,5%), poi Rete4 con Quarta Repubblica (661.000, 3,4%), La7 con la serie Body of proof (452.000, 2,3%),Tv8 con il film Agente 007 – Si vive solo due volte (417.000, 1,8%), poi Nove con È uno sporco lavoro di Chef Rubio (283.000, 1,1%).

Ascolti tv lunedì 22 ottobre 2018 | Pomeriggio | Preserale | Access prime time | Seconda serata

In access prime time consueto testa a testa tra I soliti ignoti e Striscia la notizia: vince di pochissimo Rai 1 collezionando 5.166.000 telespettatori e il 19,7% di share contro i 5.093.000 (19,4%) di Canale 5. Otto e mezzo di Lilli Gruber sopra i due milioni (2.136.000, 8,2%), Stasera Italia di Barbara Palombelli fa circa la metà (tra il 4,7% e il 4,1%).

In seconda serata 1.346.000 contatti e 11,9% di share per Che fuori tempo che fa su Rai 1 battuto in termini percentuali da Canale 5 con X Style (708.000, 18,4%). Tiki Taka al 6,8%, Tg3 Linea Notte al 6,1%, Night Tabloid al 3,4%.