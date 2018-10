X Factor 2018, stasera gli Home Visit: ecco gli ospiti e le location scelte dai giudici

X Factor 2018 | Home Visit | Ospiti | Anticipazioni | Giudici | Live | Location

Questa sera (18 ottobre 2018) alle ore 21,15 su Sky Uno andranno in onda gli Home Visit di X Factor 2018. X Factor 2018 home visit

Finalmente scopriremo i nomi dei 12 concorrenti che a partire dal 25 ottobre saliranno sul palco dell’X Factor Arena per i Live Show di questa edizione. X Factor 2018 home visit

Durante gli Home Visit ogni giudice di X Factor selezionerà i tre concorrenti che comporranno definitivamente la propria categoria.

Una scelta complicata che i singoli giudici hanno preso (le puntate sono state registrate settimane fa) grazie all’aiuto di 4, anzi 5, ospiti d’eccezione che sono volati insieme a loro nelle location mozzafiato di questi Home Visit.

FEDEZ

La location scelta da Fedez per gli Home Visit dei suoi Over è la Toscana. Con lui Takagi & Ketra, il duo di producer più richiesti del nostro Paese.

Negli ultimi anni Takagi & Ketra hanno firmato i tormentoni di maggior successo, dimostrando di avere un orecchio incredibile per il talento.

MARA MAIONCHI

La location scelta da Mara Maionchi per gli Home Visit dei suoi Under uomini è la Francia. Con lei Achille Lauro, star della trap italiana.

Achille è uno degli artisti più contemporanei che abbiamo nel nostro Paese, l’ideale per aiutare Mara a selezionare i tre Under Uomini da portare con sé ai Live Show.

MANUEL AGNELLI

La location scelta da Manuel Agnelli per gli Home Visit delle sue Under donne è il Belgio. Con il frontman degli Afterhours ci sarà Ghemon, uno dei nomi più importanti del rap italiano. Colpi di scena in vista. X Factor 2018 home visit

ASIA ARGENTO

La location scelta da Asia Argento (all’ultima puntata da giudice di X Factor vista la “sostituzione” con Lodo Guenzi post scandalo Bennett) per gli Home Visit dei suoi gruppi è la Norvegia.

Con lei ci sarà Alioscia Bisceglia, membro dei Casino Royale.

I due sono amici di lunga data (hanno anche collaborato a un pezzo). Chissà se saranno d’accordo anche sulle scelte da prendere. X Factor 2018 home visit