Come sapere se il wifi in aereo vale la pena di essere acquistato ad esempio se volessimo lavorare e/o utilizzare servizi in streaming come Netflix? Molte volte ci troviamo già a bordo del velivolo ed è come se fosse una scommessa, un acquisto a occhi chiusi, può andare bene oppure può essere una mezza bidonata in quanto a velocità.

Anche perché può capitare di essere collegati al wifi dell’aeroporto che sull’aereo non prende più e così restano poche alternative. L’unico modo è prepararsi prima e per fortuna c’è un interessante tool online che ci permette di sapere prima se e come sarà la connessione senza fili una volta raggiunta l’altitudine di crociera.

Grazie al miglioramento di questa tecnologia per rimanere connessi al web anche volando a oltre 9000 metri di quota, ci sono voli che consentono di guardare Netflix e non soltanto aprire la mail e (tentare di) rispondere. Il prezzo dipende dalle compagnie aeree. Ci sono quelle che risultano piuttosto economiche e che offrono una connessione generosa e altre molto care e avide di megabyte. Ci sono poi quelle che offrono pacchetti forfait e abbonamenti più convenienti.

Grazie a Routehappy si potrà finalmente avere tutte le informazioni che servono per andare a scoprire la portata del wifi in aereo. Se prima si poteva solo giudicarlo come “basic” ossia basilare, “better” di medio livello e “best” ossia molto performante, ora si avranno altre info.

Ad esempio se Internet andrà a reggere la navigazione online, la navigazione veloce fino a Netflix, che è un po’ il termometro in quanto a esigenza e stabilità. Il servizio è anche integrato in Skyscanner, sia mai che serve prenotare un volo e magari lavorare per l’intero tragitto; condizione non rara per businessman o per qualsiasi altra esigenza.

Insomma, un altro parametro che potrebbe risultare molto utile per chi sta pianificando un viaggio e deve venire incontro a particolari esigenze organizzative.