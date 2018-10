Una pallottola nel cuore 3 | Trama | Cast | Anticipazioni | Quando inizia | In tv

Martedì 11 settembre 2018 alle ore 21,25 su Rai Uno è iniziata la terza stagione della fiction “Una pallottola nel cuore”, diretta da Luca Manfredi, che andrà in onda tutti i martedì sera per sei episodi.

Il giornalista Bruno Palmieri è tornato con nuovi gialli e indagini su casi ambientati a Roma.

Location delle investigazioni di questa terza annata saranno alcune delle più pittoresche ambientazioni della Capitale, come il Getto, Trastevere e il Bioparco.

Una pallottola nel cuore 3 | Cast

Accanto al protagonista Gigi Proietti, ancora una volta gli attori Francesca Inaudi, Marco Marzocca, Paola Minaccioni, Ruben Rigillo, Giovanni Scifoni e Giulia Bevilacqua.

Ma ci sono anche delle novità. Due popolari new entry: Sergio Assisi (che interpreterà il poliziotto Angelo Sartori) e Mariella Valentini (l’avvocato penalista Veronica Majore).

Una pallottola nel cuore 3 | Anticipazioni

Sembrava che dopo la rimozione della pallottola dal cuore, Bruno avesse salutato definitivamente i suoi telespettatori. Invece, a grande richiesta, il cronista è pronto a tornare su Rai Uno con nuove storie.

Il protagonista si ritroverà nel bel mezzo di un’inchiesta legata a vicende private. Intanto la figlia è tornata a Roma dove ricopre il ruolo di vicedirettore del Messaggero.

La gioia e l’euforia della donna per la nuova avventura lavorativa però verranno messe a dura prova dal figlio 15enne che ne combinerà di tutti i colori.

“Non avrei mai immaginato di aprire la stagione della Rai – le parole di Gigi Proietti -. Di solito le Fiction partono più tardi. La Rai ha voluto cominciare spingendo forte, speriamo che il pubblico dia ragione alla Rai e al nostro lavoro”.

“Questa serie ci soddisfa parecchio – ha proseguito -. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. L’oste dice che il suo vino è buono, è buono (ride, ndr). Le storie sono molto forti e avvincenti. Fateci sapere”.

Una pallottola nel cuore 3 | Trama prima puntata (11 settembre 2018)

Cinque anni dopo essersi liberato del proiettile che aveva in corpo, Bruno Palmieri è contento del ritorno a Roma di sua figlia Maddalena e del nipote Michele.

L’atmosfera però cambia alla notizia dell’omicidio del vicequestore Enrico Vella, ex fidanzato di Maddalena; Vella era anche colui che per anni aveva aiutato Palmieri nella sua attività investigativa di giornalista. A quel punto Bruno inizia a indagare.

Una pallottola nel cuore 3 | Trama seconda puntata (18 settembre 2018)

La morte di Enrico ha sconvolto tutti, non solo la figlia Francesca (Blu Yoshimi), ma anche Maddalena (Francesca Inaudi), che con lui aveva avuto una relazione.

Bruno, spinto da Veronica (Mariella Valentini), madre di Enrico, inizia ad indagare per scoprire cosa sia successo all’amico.

Scopre così che Enrico aveva firmato un atto di cessione della sua casa, era indebitato? Allo stesso tempo, insieme a Fiocchi (Marco Marzocca), inizia a cercare tutte le persone dei casi a cui aveva lavorato.

Una pallottola nel cuore 3 | Trama terza puntata (25 settembre 2018)

Mentre Bruno, con Maddalena (Francesca Inaudi), Fiocchi (Marco Marzocca), Sartori (Sergio Assisi) e Veronica (Mariella Valentini) cercano di capire cosa stesse nascondendo loro Enrico, emerge un nuovo caso.

Il protagonista, infatti, deve indagare anche sull’omicidio di una giovane archeologa romana, la cui ambizione potrebbe aver dato fastidio a qualcuno.

Una pallottola nel cuore 3 | Trama quarta puntata (2 ottobre 2018)

Priorità alle indagini sul caso dell’omicidio di Enrico, ex-Questore amico di Bruno e vecchia fiamma di Maddalena, trovato morto assassinato in circostanze misteriose.

Sia Palmieri sia sua figlia Maddalena sono sconvolti e sconfortati per aver scoperto della doppia vita di Enrico, ma l’istinto dell’esperto giornalista lo porta a pensare che c’è qualcosa di più sotto.

Nel frattempo a mettersi nei guai è il nipote di Bruno, Michele, che sta iniziando a frequentare a scuola un giro di amicizie pericolose.

Una pallottola nel cuore 3 | Trama quinta puntata (9 ottobre 2018)

Bruno Palmieri continua a dedicarsi anima e corpo alla risoluzione del caso: chi ha ucciso Enrico Vella, l’ex fidanzato di Maddalena, ritrovato morto dopo il brutale omicidio?

Il giornalista inizia a credere che la verità si nasconda tra gli amici e i colleghi di Enrico e forse tra le persone che più di tutti si stanno dando da fare per cercare il colpevole.

Sul fronte privato, nonno Bruno è felicissimo di riavere la figlia Maddalena e il nipote Michele nella sua amata città. La felicità è però destinata ad avere vita breve…

Una pallottola nel cuore 3 | Trama sesta (e ultima) puntata (16 ottobre 2018)

Siamo alla resa dei conti: Bruno sembra aver capito chi ha ucciso Enrico ma, mentre si sta occupando di altri casi irrisolti, viene accusato lui stesso di omicidio.

Mentre cerca di difendersi, l’assassino cerca di liberarsi di lui. Come andrà a finire?

Una pallottola nel cuore 3 | In tv e streaming

La fiction “Una pallottola nel cuore 3” andrà in onda su Rai Uno, in chiaro, tutti i martedì (sei puntate) alle ore 21,25. Il telefilm potrà essere seguito anche in streaming tramite Rai Play.