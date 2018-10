Stasera in tv | Cosa vedere stasera in tv | La guida ai programmi televisivi e ai film che andranno in onda questa sera | Il palinsesto completo, canale per canale | Rai, Mediaset, Premium, Sky: la programmazione di oggi in tv

Stasera in tv, ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata.

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 22 ottobre 2018 Stasera su Rai 1: 20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I bastardi di Pizzofalcone > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:35 – TG1 60 Secondi

23:40 – Che fuori tempo che fa Stasera su Rai 2: 20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Niagara Quando la natura fa spettacolo

23:40 – Night Tabloid

01:10 – Protestantesimo Stasera su Rai 3: 19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:08 – Report > LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA SULLA JUVENTUS

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte Stasera su Rai 4 19:31 – Ghost Whisperer IV ep.11

20:28 – Lol 🙂 II ep.60

21:07 – The Exorcist II ep.9

21:53 – The Exorcist II ep.10

22:40 – Il presagio

00:42 – Criminal Minds: Beyond Borders II ep.4 Stasera su Canale 5: 20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

00:30 – X – STYLE

01:00 – TG5 – NOTTE Stasera su Italia 1: 18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – TRA LE MURA DOMESTICHE

20:38 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – C.S.I. CRIME SCENE INVESTIGATION – PILOT

21:30 – THE FOREIGNER – 1 PARTE – 1aTV

22:58 – TGCOM

23:01 – METEO.IT

23:04 – THE FOREIGNER – 2 PARTE – 1aTV

23:47 – TIKI TAKA – IL CALCIO E’ IL NOSTRO GIOCO

02:00 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA Stasera in tv 22 ottobre 2018 su Rete 4: 18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:30 – PICCOLE LUCI

01:10 – TG4 NIGHT NEWS Stasera su Canale 20: 20:40 – THE BIG BANG THEORY II – L’ALTERNATIVA DI EUCLIDE

21:00 – RITORNO AL FUTURO – 1 PARTE

22:06 – TGCOM

22:11 – METEO

22:13 – RITORNO AL FUTURO – 2 PARTE

23:30 – TAKEN – SCOMPARSO

00:20 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA II – L’INTERROGATORIO

01:30 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA II – FUORI CONTROLLO Stasera su Paramount Channel: 20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:35 – LA TATA

21:10 – UN MONDO PERFETTO

23:55 – TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

02:10 – UN BOSS SOTTO STRESS Stasera su Rai Movie: 20:15 – Ai confini dell’Arizona 3 – Una nuova cameriera in città

21:10 – Gli implacabili

23:20 – Roma Daily

23:35 – Duello all’ultimo sangue

01:05 – Gegè Bellavita Stasera su Cine Sony: 20:35 – Torta di Riso

21:00 – La stanza di Marvin

22:55 – Le quattro piume

01:15 – I girasoli Stasera su Iris: 20:05 – A-TEAM IV – CHE FINE HA FATTO JASON DUKE?

20:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

21:00 – ANNUNTIO VOBIS – NON ABBIATE PAURA-LA VITA DI GIOVANNI PAOLO II

22:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

23:00 – ANNUNTIO VOBIS – SOPRALLUOGHI IN PALESTINA

00:46 – MAMMA ROMA Stasera su Tv8: 19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Agente 007 – Si vive solo due volte

23:45 – Trappola sulle montagne rocciose Stasera su Italia 2: 19:47 – NARUTO SHIPPUDEN – CONFESSIONI

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FORZA STREPITOSA DI GOTEN

20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOHAN INSEGNANTE DI VOLO!

21:15 – MY HERO ACADEMIA I – ALL MIGHT

21:45 – MY HERO ACADEMIA I – NEL PETTO DI CIASCUNO – APPUNTI SUGLI EROI

22:15 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – OCCHI CHE SCRUTANO LE TENEBRE

22:45 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – DETERMINAZIONE GRANITICA

23:10 – FUTURAMA – GUSTO SORPRESA Stasera su La 5: 18:40 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE 2018

19:50 – UOMINI E DONNE

21:20 – LO SPETTACOLO DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – LO SPETTACOLO DEL NATALE – 2 PARTE

23:10 – UOMINI E DONNE Stasera su Cielo: 19:45 – Affari al buio Alla ricerca di informazioni segrete…

20:15 – Affari di famiglia Offerte dall’Inferno

20:45 – Affari di famiglia La moneta misteriosa

21:15 – Una sola verità

23:25 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 6 Prima TV Stasera su Nove: 19:45 – Operazione N.A.S.

20:20 – Cucine da incubo Italia – Dalla padella alla brace

21:25 – È uno sporco lavoro – Emilia Romagna

22:20 – È uno sporco lavoro – Toscana

23:15 – Dietro le sbarre

00:10 – Dietro le sbarre – Antanarivo

01:05 – Razzi vostri Stasera su La 7: 20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

00:50 – TG LA7 Notte Stasera su La 7d: 20:20 – Honestly Good

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Little Murders – La morte a cavallo

23:20 – Little Murders – Il rapimento del piccolo Bruno Stasera su Real Time: 20:15 – Cortesie per gli ospiti

21:15 – Vite al limite – Alicia

23:05 – Adam Pearson: il lato oscuro della disabilità

00:20 – ER: storie incredibili – Freccia nel petto Stasera su Spike: 21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Un romantico Jazz

21:30 – TOP GEAR Stagione 15 Ep.5 Stasera in tv 22 ottobre 2018 su Sky Cinema 1: 21:15 – Caccia al tesoro

23:05 – La voce della pietra

00:40 – Chiamami col tuo nome

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale.