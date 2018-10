Stasera in tv 22 ottobre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | I bastardi di Pizzofalcone su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, Report su Rai 3, Niagara su Rai 2



Cosa c’è stasera in tv 22 ottobre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 22 ottobre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 22 ottobre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I bastardi di Pizzofalcone > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:35 – TG1 60 Secondi

23:40 – Che fuori tempo che fa

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Niagara Quando la natura fa spettacolo

23:40 – Night Tabloid

01:10 – Protestantesimo

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:08 – Report > LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA SULLA JUVENTUS

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

19:31 – Ghost Whisperer IV ep.11

20:28 – Lol 🙂 II ep.60

21:07 – The Exorcist II ep.9

21:53 – The Exorcist II ep.10

22:40 – Il presagio

00:42 – Criminal Minds: Beyond Borders II ep.4

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

00:30 – X – STYLE

01:00 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – TRA LE MURA DOMESTICHE

20:38 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – C.S.I. CRIME SCENE INVESTIGATION – PILOT

21:30 – THE FOREIGNER – 1 PARTE – 1aTV

22:58 – TGCOM

23:01 – METEO.IT

23:04 – THE FOREIGNER – 2 PARTE – 1aTV

23:47 – TIKI TAKA – IL CALCIO E’ IL NOSTRO GIOCO

02:00 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

Stasera in tv 22 ottobre 2018 su Rete 4:

18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:30 – PICCOLE LUCI

01:10 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:40 – THE BIG BANG THEORY II – L’ALTERNATIVA DI EUCLIDE

21:00 – RITORNO AL FUTURO – 1 PARTE

22:06 – TGCOM

22:11 – METEO

22:13 – RITORNO AL FUTURO – 2 PARTE

23:30 – TAKEN – SCOMPARSO

00:20 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA II – L’INTERROGATORIO

01:30 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA II – FUORI CONTROLLO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:35 – LA TATA

21:10 – UN MONDO PERFETTO

23:55 – TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

02:10 – UN BOSS SOTTO STRESS

Stasera su Rai Movie:

20:15 – Ai confini dell’Arizona 3 – Una nuova cameriera in città

21:10 – Gli implacabili

23:20 – Roma Daily

23:35 – Duello all’ultimo sangue

01:05 – Gegè Bellavita

Stasera su Cine Sony:

20:35 – Torta di Riso

21:00 – La stanza di Marvin

22:55 – Le quattro piume

01:15 – I girasoli

Stasera su Iris:

20:05 – A-TEAM IV – CHE FINE HA FATTO JASON DUKE?

20:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

21:00 – ANNUNTIO VOBIS – NON ABBIATE PAURA-LA VITA DI GIOVANNI PAOLO II

22:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

23:00 – ANNUNTIO VOBIS – SOPRALLUOGHI IN PALESTINA

00:46 – MAMMA ROMA

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Agente 007 – Si vive solo due volte

23:45 – Trappola sulle montagne rocciose

Stasera su Italia 2:

19:47 – NARUTO SHIPPUDEN – CONFESSIONI

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FORZA STREPITOSA DI GOTEN

20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOHAN INSEGNANTE DI VOLO!

21:15 – MY HERO ACADEMIA I – ALL MIGHT

21:45 – MY HERO ACADEMIA I – NEL PETTO DI CIASCUNO – APPUNTI SUGLI EROI

22:15 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – OCCHI CHE SCRUTANO LE TENEBRE

22:45 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – DETERMINAZIONE GRANITICA

23:10 – FUTURAMA – GUSTO SORPRESA

Stasera su La 5:

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE 2018

19:50 – UOMINI E DONNE

21:20 – LO SPETTACOLO DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – LO SPETTACOLO DEL NATALE – 2 PARTE

23:10 – UOMINI E DONNE

Stasera su Cielo:

19:45 – Affari al buio Alla ricerca di informazioni segrete…

20:15 – Affari di famiglia Offerte dall’Inferno

20:45 – Affari di famiglia La moneta misteriosa

21:15 – Una sola verità

23:25 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 6 Prima TV

Stasera su Nove:

19:45 – Operazione N.A.S.

20:20 – Cucine da incubo Italia – Dalla padella alla brace

21:25 – È uno sporco lavoro – Emilia Romagna

22:20 – È uno sporco lavoro – Toscana

23:15 – Dietro le sbarre

00:10 – Dietro le sbarre – Antanarivo

01:05 – Razzi vostri

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:20 – Honestly Good

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Little Murders – La morte a cavallo

23:20 – Little Murders – Il rapimento del piccolo Bruno

Stasera su Real Time:

20:15 – Cortesie per gli ospiti

21:15 – Vite al limite – Alicia

23:05 – Adam Pearson: il lato oscuro della disabilità

00:20 – ER: storie incredibili – Freccia nel petto

Stasera su Spike:

21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Un romantico Jazz

21:30 – TOP GEAR Stagione 15 Ep.5

Stasera in tv 22 ottobre 2018 su Sky Cinema 1:

21:15 – Caccia al tesoro

23:05 – La voce della pietra

00:40 – Chiamami col tuo nome