“Penso che sull’immigrazione la sinistra abbia sbagliato tutto. Non siamo stati per niente chiari nell’affrontare il problema. Serve un piano nazionale. E in primis bisogna distinguere tra immigrazione degli africani e altri immigrati. In Italia gli immigrati sono il 9 per cento della popolazione, a Milano il 19 per cento. Però io sfido i milanesi dicendo: quando arrivavano i filippini ti lamentavi?”.

Sono le parole rilasciate dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a Mario Giordano sul quotidiano “La Verità”.

Il sindaco, incalzato dal giornalista, ammette:

“L’immigrazione africana porta persone che hanno livello di istruzione pari a zero e che non hanno mai lavorato. Questa è la verità. Bisogna accogliere quelli che fuggono dalle guerre”.

Al che il giornalista gli chiede:

“E gli altri? Quelli che scappano per ragioni economiche? Chiudiamo i porti?”

E Sala risponde: “Non credo che basti. La popolazione africana aumenta a dismisura”.

Ma il Giuseppe Sala si schiera anche a difesa del sindaco di Riace, Domenico Lucano, in questi giorni al centro di accese polemiche dopo le accuse sollevate a suo carico per per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative della zona.

“Se fossi stato il sindaco di Riace forse avrei fatto la stessa cosa. Un sindaco quando si trova a gestire le cose, è un bel po’ abbandonato e ci mette la sua sensibilità personale”.

Il bocconiano, pirelliano Beppe Sala, direttore generale del Comune con la Moratti, presidente della multiutility A2A, poi amministratore delegato di Expo 2015, scelto da Matteo Renzi per la corsa a Palazzo Marino nel 2016 dopo Giuliano Pisapia oggi ottiene il 60 per cento dei consensi nei sondaggi sul gradimento del sindaco.

Pochi giorni fa, infatti, un sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera rivelava le sensazioni dei cittadini di Milano rispetto all’operato dell’amministrazione Sala. Intanto il gradimento per la città, altissimo: l’81 per cento degli intervistati giudica positiva o molto positiva la qualità della vita, con picchi del 91 per cento tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. La qualità della vita è migliorata per il 37 per cento, peggiorata per il 38 per cento, rimasta sostanzialmente uguale per il 15 per cento e negativa come negli anni scorsi per l’8 per cento.

Riscuote pareri positivi l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sala. Il 60 per cento degli intervistati si dice soddisfatto dell’operato del sindaco, il 64 per cento dà parere positivo del lavoro della giunta. Pareri positivi che spaziano dagli elettori del M5S, a quelli del centrodestra, fino a quelli del centrosinistra, che arrivano a un consenso dell’86 per cento.