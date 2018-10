Cinque buoni ristoranti dove andare a mangiare vicino Roma per la gita della domenica

DOVE MANGIARE VICINO ROMA? – La domenica fa caldo e cercate un posto dove evadere mezza giornata? Ecco i 5 Ristoranti dove andare a mangiare vicino Roma per la gita della domenica.

Acquarella, Trevignano Romano. ⭐⭐⭐/💲💲💲(qualità/prezzo)

Via Acquarella 4 – Trevignano Romano- 06 998 5131

Sulle sponde del lago di Bracciano immerso nel verde a 40 minuti da Roma. Vince il premio come migliori mozzarelline fritte dorate, buone le pappardelle ai funghi ma anche un secondo di pesce.

Finito di mangiare ti stendi sul prato antistante il ristorante per prendere una mezz’ora di sole.

Locandina di Bacco, Carbognano.⭐⭐⭐/💲💲💲

Piazza del Comune 14, Carbognano – 0761 613740

Ristorante a carattere familiare gestito da Mauro e Giovanna a 55 min dal centro di Roma. Il proprietario si siede a tavola con te e ti racconta il menù. Giovanna in cucina ci mette tutto l’amore per preparare la pasta fresca “acqua e farina” per il loro piatto di battaglia, la Carbognana.

Io amo anche il pesto fresco profumato come una volta, antipasto con il tortino di patate e funghi e la ricottina fresca, eccellenze del viterbese. E non solo.

La Posta Vecchia, Palo Laziale. ⭐⭐⭐⭐⭐/💲💲💲💲💲

Palo Laziale, Palo Laziale, Ladispoli – 06 994 9501

Ex residenza di Getty a un ora da Roma. Albergo cinque stelle che ospita un ristorante con una stella Michelin. Cornice romantica a lume di candela. L’estate si mangia sulla terrazza vista mare.

Io ho provato antipasto con uovo Parisi al tartufo e parmigiano e primo di linguine “Benedetto Cavalieri” cacio, pepe e caviale.

Mastino, Fregene. ⭐⭐⭐/💲💲💲💲

Via Silvi Marina 19, Fregene, Fiumicino – 06 6656 3880

Un classico stile “bella vita” felliniana. La Domenica a pranzo con i piedi sulla sabbia dove Maurizio ti coccola portandoti un mix di antipasti come se piovesse, spaghetti con telline o un pesce alla griglia e per finire affogato al caffè.

La Taverna di Bacco, Nettuno.⭐⭐⭐⭐⭐/💲💲💲

Largo Luigi Trafelli 5, Nettuno – 327 826 4634

Miglior ristorante dove sia mai stato come qualità della materia prima. Filipe, lo chef ha lavorato da Vittorio (tre stelle Michelin) per tanti anni. Ambiante familiare gestito da due fratelli Lucia (in cucina) e Gaetano (in sala). Sembra di essere a casa.

Da provare assolutamente i Tortellini con culatello di Zibello, maialino in due cotture e zabaione fatto al momento sono i miei piatti preferiti.

Location curata dalla proprietaria Lucia in ogni dettaglio di altissima qualità, dalla mise en place all’arredo.

Carta dei vini di grande pregio.

Unico difetto: un’ora di Pontina da Roma, se aprisse a Roma avrebbe una settimana di attesa per prenotare.