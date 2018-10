Report Inchiesta Juventus | Anticipazioni | Puntata | Tv e streaming

Il 22 ottobre 2018 alle ore 21,15 su Rai 3 andrà in onda la prima puntata di Report, la famosa trasmissione Rai di inchieste e approfondimenti.

Al centro della puntata, come annunciato dal programma, il misterioso suicidio di un ultrà juventino. Un’avvincente inchiesta dove si intrecciano i rapporti tra spie, ultrà, mafia e calciatori con documenti inediti che svelerebbero l’ipocrisia di prestigiosi dirigenti del nostro calcio.

Report Inchiesta Juventus | Anticipazioni

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in attesa della puntata, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano “Il Romanista” soffermandosi sul caso relativo ai rapporti tra tifoseria della Juventus e ‘ndrangheta e ai legami tra la dirigenza bianconera e esponenti legati alla criminalità calabrese.

“Premetto che non ci sono dirigenti della Juventus indagati, ma emerge un contatto diretto tra i manager bianconeri e i Dominello, famiglia accusata di avere legami con la ‘ndrangheta”, le sue parole.

“La questione del bagarinaggio e degli affari con i biglietti presenta un connubio chiaro con certi personaggi, tra persone indagate, dirigenti e calciatori della Juve. Suicidio di Raffaello Bucci, collaboratore dello Slo della Juve? Ci sono tante anomalie legate alla sua morte…”.

“La Juventus? Da questa storia emerge un quadro impressionante di rapporti della dirigenza con i tifosi, un connubio spaventoso con una parte di supporters bianconeri”.

“La vittima di questa storia è il calcio, così come i tifosi per bene. Quanto andrà in onda il 22 ottobre potrebbe interessare la giustizia sportiva”.

“Dimissioni di Marotta? Non so dire se siano legate alla vicenda. Strane però le modalità con cui sono arrivate queste dimissioni. Non è nello stile Juventus chiudere con un dirigente così importante che ha contribuito a tanti successi”.

Sulla pagina Facebook del programma è stato poi postato un estratto della puntata. Eccolo:

Un’altra anticipazione è stata diffusa il 19 ottobre: un’intercettazione tra Rocco Dominello, ultras della Juventus condannato per associazione mafiosa e Fabio Germani (fondazione Italia Bianconera) condannato in appello nell’inchiesta sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva:

L’intercettazione del 2009 tra Rocco Dominello, ultras della #Juventus condannato per associazione mafiosa e Fabio Germani (fondazione Italia Bianconera) condannato in appello nell’inchiesta sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva.#Report lunedì 21.15 @RaiTre pic.twitter.com/ybxFX76BNi — Report (@reportrai3) 19 ottobre 2018

Report – Inchiesta Juventus | Tv e streaming

La puntata di Report andrà in onda, in chiaro, alle ore 21,15 su Rai 3.

In streaming sarà possibile seguire la puntata tramite la piattaforma Rai Play.

Qualche ora dopo la messa in onda, la puntata sarà visibile anche in on demand sempre su Rai Play.