Il principe Harry si trova in viaggio in Australia per gli Invictus Game di Sydney, insieme alla moglie, Meghan Markle. Durante una manifestazione, una donna ha urlato al duca di Sussex: “I hope is a girl!”, “Spero che sia femmina”, riferendosi al royal baby atteso dai duchi di Sussex. Lui, in tutta risposta, ha urlato: “So I do!”, “Anch’io”. Il figlio di Harry e Meghan, settimo erede al trono britannico, è atteso nella primavera del 2019