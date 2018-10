Prima di ogni cosa è il nuovo singolo di Fedez Prima di ogni cosa è il nuovo singolo di Fedez: uscirà il 2 novembre 2018. La canzone, di cui fin è già disponibile il presave su Spotify e il preorder su iTunes, sarà quindi in rotazione radiofonica dal primo venerdì di novembre e disponibile sulle piattaforme streaming e nei principali digital store. L’uscita del brano è stata anticipata dallo stesso Fedez sul proprio profilo Instagram ed è dedicato a suo figlio, Leone Lucia, che ha recentemente subito un’operazione chirurgica.

Chi è Fedez

Fedez, vero nome Federico Lucia, è un rapper italiano, ultimamente al centro del gossip per il suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Il suo primo album è del 2011, Penisola che non c’è 2011, seguito da Il mio primo disco da venduto ancora nel 2011, Sig. Brainwash – L’arte di accontentare nel 2013, Pop-Hoolista nel 2014 e Comunisti col Rolex, con J-Ax, nel 2017. Proprio durante la data di Verona del tour Comunisti col Rolex, il rapper dedica sul palco dell’Arena di Verona un brano alla fidanzata Chiara Ferragni e successivamente le chiede di sposarla.

La storia d’amore con Chiara Ferragni

Fedez, 28 anni, e Ferragni, 30, si sono conosciuti nel 2016 a un pranzo con amici comuni. Entrambi erano già affermati nei rispettivi campi, e personaggi molto popolari.

Il rapper aveva già vinto diversi premi e da due anni era giudice di X-Factor. La fashion blogger vantava già milioni di follower sui social e un’azienda da 10 milioni di euro di fatturato, da lei stessa fondata.

Qualche mese dopo quel pranzo Fedez ha citato la sua futura moglie in una delle sue canzoni, Vorrei ma non posto.

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, recita un verso della canzone.

Ferragni ha successivamente pubblicato un video sui social in cui intonava la canzone. Il rapper le ha risposto su Snapchat con una domanda: “Chiara, limoniamo?”.

Alla ragazza è piaciuto lo stile diretto di Fedez e i due hanno così iniziato a scambiarsi messaggi, prima di incontrarsi a cena.

Ora i due sono arrivati alle nozze.

La proposta di matrimonio è stata fatta da Fedez durante un suo concerto all’Arena di Verona il 6 maggio 2017.

Il rapper, vestito in smoking, ha invitato sul palco la fidanzata e ha intonato una canzone scritta per lei.

A un certo punto Fedez ha smesso di cantare e ha detto: “Non servono anelli per stare insieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì”. L’artista si è poi inginocchiato e, commosso, ha chiesto a Ferragni di sposarlo.

La fashion blogger, visibilmente emozionata, ha risposto di sì.

Le modalità con cui è stata fatta la proposta di matrimonio è stata oggetto di molte critiche. Sui social si è parlato di spettacolarizzazione dell’amore e di mercificazione del sentimento.