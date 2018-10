Pechino Express 2018 | Dove | Tappe | Coppie | Quando inizia | Streaming e tv: dove vederlo

Da giovedì 20 settembre 2018 alle ore 21.20 va in onda su Rai 2 Pechino Express 2018, la settima edizione dell’adventure-game prodotto da Magnolia (Banijay Group).

Edizione che si svolge in Africa con un percorso che parte dal Marocco per poi attraversare la Tanzania e concludersi nella Repubblica Sudafricana.

A coordinare il viaggio on the road, come sempre, l’irriverente Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express 2018 | Coppie

Pechino Express 2018 vede la partecipazione di otto coppie. Eccole:

LE COLICHE – Si tratta dei fratelli romani Fabrizio e Claudio Colica, famosi sul web per i loro sketch ironici che su Facebook hanno un milione di visualizzazioni. Durante la prima puntata però Claudio ha dovuto dare forfait a causa di una frattura al metatarso.*

Pechino Express 2018 | Coppie eliminate

La prima coppia eliminata (al termine della seconda puntata) è stata quella dei Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo). I due però, a grande sorpresa, sono stati riammessi in gara.

In vista della quarta puntata quindi tutte le coppie sono ancora in gioco.

Pechino Express 2018 | Streaming e tv: dove vederlo

Pechino Express 2018 va in onda, a partire da giovedì 20 settembre, in chiaro su Rai Due alle ore 21.20.

È possibile seguire il programma anche in streaming su Rai Play