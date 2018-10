Inossidabile Mara Maionchi, regina di X Factor 2018 e icona social

Mara Maionchi X Factor 2018

“A X Factor mi emoziono, mi diverto, dico le parolacce…e pensate che molte le tagliano!”. Mara Maionchi è così, prendere o lasciare: vulcanica, viscerale, spietata.

Alla prima puntata delle audizioni del talent di Sky di cui è una veterana le è già scappata più di qualche lacrimuccia: con la giovanissima concorrente Elena Piacenti si era raccomandata con fare severo circa la reinterpretazione di un grande classico della musica italiana – Io che amo solo te di Sergio Endrigo – poi ha finito per commuoversi.

Alti e bassi, picchi di collera e picchi di allegria. Generosa con i suoi talenti sempre, implacabile coi colleghi di banco alla bisogna: con Mara Maionchi ci si annoia difficilmente.

Non è un caso che X Factor non sappia fare a meno di lei – quinta edizione da giudice, più i due ExtraFactor condotti prima con la coppia Davide Camicioli-Daniela Collu e poi con Alessio Viola. Nel 2017 si è tolta anche lo sfizio di portare in finale ben due concorrenti – il vincitore Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti piazzatosi terzo.

Mara Maionchi X Factor 2018 | Chi è | Quanti anni ha

Mara Maionchi nasce a Bologna il 22 aprile 1941.

È produttrice discografica, personaggio televisivo, opinionista e speaker radiofonico – prima a Radio 105, poi a RTL 102.5.

Nel 2009 ha pubblicato un’autobiografia per Rizzoli dal titolo Non ho l’età, dal nome della sua etichetta discografica.

In carriera anche alcune apparizioni cinematografiche, tra cui La banda dei babbi natale di Aldo Giovanni e Giacomo.

Mara Maionchi X Factor 2018 | Carriera | Casa discografica

Talent scout della musica italiana, Mara Maionchi ha avuto il pregio di scoprire talenti come Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

Qui sotto l’audio di uno scherzo telefonico ad opera del cantautore di Latina – ghost track del disco ‘111’ del 2003:

Mara Maionchi X Factor 2018 | Marito e figli | Libro

È sposata con Alberto Salerno, suo collega come produttore discografico e autore di canzoni come Io vagabondo dei Nomadi, Donne di Zucchero, Bella da morire degli Homo Sapiens, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Senza pietà di Anna Oxa.

La coppa ha scritto un libro a quattro mani per Baldini e Castoldi, Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio.

Maionchi in una recente intervista ha raccontato di aver perdonato un tradimento del marito e di essere caduta poi nel gioco d’azzardo: “Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene”.

Ha due figlie, Giulia e Camilla, ed è nonna di Nicolò, Mirtilla e Margherita.

Mara Maionchi X Factor 2018 | Social | Instagram

Vera e propria icona social, Mara Maionchi conta 320 mila follower su Instagram, 270mila like su Facebook e oltre mezzo milione di follower su Twitter.