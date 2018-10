Lory Del Santo, la lettera sulla verità del funerale del figlio

Dopo la polemica che si è creata nei giorni scorsi attorno alla show girl Lory Del Santo, ora grazie a una lettera viene fuori la verità sul funerale del figlio Loren, morto suicida a 19 anni.

La Del Santo aveva confessato il lutto ai microfoni di Verissimo. Il figlio Loren, 19 anni: “Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, ha raccontato l’attrice nell’intervista andata in onda su Canale 5.

Poi sono arrivate le critiche, la Del Santo è stata infatti accusata di non aver partecipato alle esequie del figlio per paura di essere esclusa dal Grande Fratello Vip.

In difesa della showgirl è intervenuto il compagno Marco Cucolo. Nella trasmissione domenicale condotta da Barbara D’Urso il fidanzato di Lory Del Santo ha inviato una lettera in cui racconta la verità sul funerale del figlio di lei.

Marco Cucolo ha detto”Non c’è stato alcun funerale. E Lory ha avvisato subito che non avrebbe più potuto partecipare al Gf”.

“Scrivo per difendere Lory da inguste accuse che in questi giorni sono circolate sul web”, ha scritto il fidanzato di Lory Del Santo nella sua lettera, “Uno: non c’è stato per volontà di Lory nessun funerale, ma qualcosa di diverso che eventualmente vi spiegherà lei. Due: appena Lory ha saputo della notizia ha chiamato la produzione del Grande Fratello per avvisare che non avrebbe più potuto partecipare alla trasmissione a causa di un lutto familiare, avendo precedentemente già firmato il contratto. Mi dispiace molto che si scrivano cose inventate perché possono ferire e costringono le persone a difendersi”.

Del Santo nel 1991 aveva perso anche un altro figlio, Conor, 4 anni, avuto dal musicista Eric Clapton, morto precipitando da un grattacielo a New York.

Il figlio più grande di Lory Del Santo: “Mio fratello era un angelo che camminava tra noi sulla Terra”

Il figlio più grande, Devin, in un lungo post su Facebook ha ricordato il fratello Loren morto suicida a soli 19 anni.

Devin, ha 26 anni ed è nato dalla relazione della donna con Silvio Sardi, produttore cinematografico. Vive negli Stati Uniti, a Miami, dove condivideva un appartamento proprio col fratello più piccolo, Loren.

Cos’è l’anedonia, il disturbo mentale dell’assenza di piacere

Loren Del Santo era affetto da anedonia:“Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, aveva dichiarato la madre.

Si chiama anedonia ed è l’incapacità di provare piacere. È una condizione mentale, spesso tra i sintomi di malattie e disturbi psichici.

Il termine anedonia deriva dal greco e letteralmente significa ‘assenza di piacere’. Le persone che si trovano a vivere questa condizione, infatti, non riescono a provare alcuna forma di funzioni che solitamente sono considerate piacevoli.