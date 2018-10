Inter Milan 1-0

Milano è nerazzurra. L’Inter stende il Milan 1-0, conquista il derby, i tre punti e il terzo posto in classifica.

Partita combattutissima a San Siro per quasi tutti i 90 minuti con l’Inter protagonista e il Milan pronto a colpire di rimessa. Al 92′ però, quando lo 0-0 era quasi una certezza, il guizzo di Icardi che con un colpo di testa batte Donnarumma e fa impazzire di gioia i tifosi interisti.

Grande delusione invece in casa Milan, protagonista di una partita di sofferenza con qualche guizzo qua e là.

Inter Milan 1-0

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Inter e Milan, valida per la nona giornata della Serie A 2018 2019, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20,30.

SECONDO TEMPO

95′ L’arbitro fischia la fine della partita: vince l’Inter 1-0. Milano è nerazzurra

94′ Il Milan si riversa nella metà campo nerazzurra

92′ GOL DELL’INTER : cross dalla destra per Icardi che di testa non sbaglia. 1-0 per l’Inter

: cross dalla destra per Icardi che di testa non sbaglia. 1-0 per l’Inter 92′ Cambio per il Milan: fuori Calabria, dentro Abate

91′ Fallo di Bakayoko: ammonito

90′ L’arbitro concede tre minuti di recupero

89′ Squadre stanche

84′ Cambio per il Milan: fuori Kessie, dentro Bakayoko

83′ Suso ci prova da calcio di punizione, palla deviata in angolo

82′ Cambio per l’Inter: fuori Politano, dentro Candreva

81′ Bel cross di Keita per Icardi che fa sponda per Borja Valero, bravo Donnarumma a levare il pallone dalla testa dello spagnolo

80′ Suso calcia dal limite, para a terra Handanovic

79′ Icardi prova a servire Vecino in area, libera la difesa del Milan

75′ Fallo di Politano: ammonito

74′ L’Inter continua a fare la partita, Milan pronto a colpire in contropiede

73′ Cambio per il Milan: fuori Calhanoglu, dentro Cutrone

70′ Cambio per l’Inter: fuori Perisic, dentro Keita

66′ Ci prova Brozovic, palla di molto a lato

63′ Vecino ci prova di testa, palla alta sopra la traversa

61′ Fallo di Suso: ammonito

58′ Politano ci prova con un tiro al volo, palla di poco a lato

53′ Vecino ci prova da posizione defilata, fa muro la difesa del Milan

49′ Perisic calcia dal limite, Musacchio devia in angolo

46′ L’Inter, come già avvenuto nella prima frazione, prova a fare la partita

L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo

Le squadre tornano in campo per la ripresa. Nessun cambio

PRIMO TEMPO

49′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo: le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0

49′ Calhanoglu calcia dal limite, palla alta sopra la traversa

48′ Suso calcia dal limite, palla di molto a lato

47′ Fallo di Calabria: ammonito

46′ Higuain ci prova di punta da dentro l’area, mura la difesa neroazzurra

45′ L’arbitro concede 4 minuti di recupero

44′ Fallo di Calhanoglu: ammonito

43′ Cross arretrato di Perisic per Vecino che però calcia in curva

42′ Cross dalla destra per Musacchio che batte Handanovic, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Si resta sullo 0-0

41′ Icardi riceve palla in area, bravissimo Romagnoli a murarlo sul tiro

39′ Politano calcia dal limite dell’area, palla in curva

38′ Gran cross di Vrsaljco per Icardi che non ci arriva di pochissimo

34′ Dopo un po’ di confusione, de Vrij ci prova da dentro l’area ma il palo salva il Milan

30′ Cambio per l’Inter: fuori l’infortunato Nainggolan, dentro Borja Valero

27′ Altro contrasto tra Nainggolan e Biglia, il belga resta a terra. Non ce la fa, ha dolore alla caviglia: cambio in vista

24′ Calhanoglu ci prova da calcio di punizione, palla fuori

22′ Perisic ci prova di testa, bravo Donnarumma a deviare in angolo

18′ Brutto contrasto tra Biglia e Nainggolan: entrambi restano a terra. Ammonito il rossonero

17′ Kessie calcia da dentro l’area, Brozovic fa muro

13′ Percussione di Politano che prova a mettere in area un pallone rasoterra, Romagnoli devia in angolo con qualche affanno

12′ Cross dalla sinistra per Icardi che sotto porta non sbaglia, esplode San Siro, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Si resta sullo 0-0

8′ Calhanoglu calcia dalla sinistra, palla a lato

7′ Milan più propositivo, Inter pronta a colpire con le ripartenze

4′ Suso ci prova dai 25 metri, palla a lato

L’arbitro fischia l’inizio della partita: si parte!

Le squadre entrano in campo

PRE PARTITA

Le squadre tornano negli spogliatoi: tra pochi minuti inizierà il derby di Milano. Seguitelo con noi!

Inter e Milan scendono in campo per il riscaldamento. C’è un forte vento a San Siro. Influirà sulle traiettorie del pallone?

Comunicate le formazioni ufficiali: Inter, c’è Vecino. Davanti spazio a Politano. Milan con il solito tridente: Suso-Higuain-Calhanoglu

Squadre in campo per una rapida ricognizione

San Siro si riempie: sale la tensione sugli spalti

Le squadre sono arrivate allo stadio

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI



Inter: (4-2-3-1) Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

All: Luciano Spalletti.

Milan: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

All: Rino Gattuso.

