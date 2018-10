Figlio di Harry e Meghan: ecco come si potrebbe chiamare il prossimo Royal Baby

Nel Regno Unito a pochi giorni dal lieto annuncio del principe Harry e Meghan Markle i bookmaker britannici si sono scatenati sul totonome del prossimo royal baby.

La corsa per indovinare il nome del figlio di Harry e Meghan è ufficialmente partita, e l’agenzia di scommesse Ladbrokes ha già lanciato le quote sui nomi più gettonati.

Il sesso del bambino è ancora ignoto, come da tradizione rimarrà infatti top secret fino al parto.

Ma secondo quanto riporta il portale TMZ, la maggior parte dei bookmaker punta su una femmina. Al primo posto dei totonomi c’è infatti Victoria.

A seguire, in caso nascesse maschio, le ipotesi più accreditate sono “Albert”, “Arthur” o “Philip”. Tra quelli più quotati femminili ci sono anche Diana, in onore della mamma di Harry, ed Elizabeth, come la regina.

Un altro nome che va forte è “Alice”, mentre poco quotati sono i nomi della famiglia di Meghan: “Doria”, come la madre, è quotato 50/1, mentre “Samantha”, la sorellastra della duchessa di Sussex 100/1.

L’annuncio della gravidanza

Il 15 ottobre 2018 è stata annunciata la gravidanza di Meghan Markle. L’ex attrice e il principe Harry aspettano un figlio che nascerà nella primavera 2019. (Qui tutto quello che c’è da sapere sul futuro royal baby)

La coppia, convolata a nozze lo scorso 19 maggio, ha comunicato ufficialmente che la duchessa di Sussex è in dolce attesa. Il bebè dovrebbe nascere nella primavera del 2019.

L’annuncio arriva nel giorno in cui la coppia è arrivata in Australia per un tour di due settimane, in cui presenzieranno agli Invictus Games, i giochi sportivi in 11 specialità per veterani e reduci rimasti feriti in guerra.

L’account Instagram della famiglia reale ha comunicato la notizia in un post: “Il duca e la duchessa di Sussex sono lieti di annunciare che la duchessa aspetta un bambino per la primavera del 2019.

La famiglia reale ha apprezzato il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo fin da quando è stato celebrato il matrimonio, ed è felicissima di poter condividere questa lieta notizia con il pubblico”.

Le voci di una gravidanza della duchessa di Sussex si succedevano da settimane e in occasione del matrimonio della cugina di Harry, Eugenia di York, che si è tenuto venerdì 13 ottobre, si erano fatte più insistenti. La futura mamma al matrimonio indossava un cappottino coprente e sbottonato, che non si è mai tolta.

La notizia è stata annunciata ai familiari più stretti proprio al matrimonio, nel castello di Windsor.

Kensington Palace ha fatto sapere che la regina è “deliziata” e anche la madre di Meghan, Doria Ragland, ha detto di essere “molto felice” e che attende con impazienza la nascita del suo primo nipote.

Il futuro figlio di Harry e Meghan sarà settimo in linea di successione al trono inglese.