Canzoni estate 2018, la classifica Top 20 italiana secondo Spotify | I tormentoni italiani e stranieri

CANZONI ESTATE 2018, I TORMENTONI PIÙ ASCOLTATI – Ascoltati fino allo sfinimento, in radio, nei bar, negli stabilimenti balnerari, alle feste di compleanno, in discoteca. Sono i tormentoni estivi, riconoscibilissimi: testo facile, ritmo ballerino, tormentone che trapana il cervello per non andarsene più, almeno fino a Natale.

Ma qual è il pezzo più ascoltato, il più mainstream, il singolo che canta anche la nonna sotto l’ombrellone?. Ci ha pensato Spotify a tirare giù una classifica, anzi: la top 20 italiana e la top 20 globale.

Canzoni estate 2018 | La top 20 italiana

La hit dell’estate italiana 2018 è ‘Nera’ di Irama – il giovane artista italiano che ha vinto Amici. Numeri da capogiro: 32 milioni di ascolti su Spotify, 40 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Al secondo posto dei tormentoni che hanno registrato più streaming su Spotify si classifica ‘Amore e Capoeira’, la hit estiva di Takagi & Ketra (feat. Giusy Ferreri e Sean Kingstone) basata sul Baile do Favela, il ritmo brasiliano nato nei sobborghi di Rio e Sao Paulo.

Al terzo posto il giovane rapper salernitano Capo Plaza con il brano ‘Tesla’ (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) tratto dal suo album d’esordio ’20’.

Ecco la Top 20 italiana delle canzoni dell’estate 2018 secondo Spotify:

Irama – Nera Takagi & Ketra – Amore e Capoeira (feat. Giusy Ferreri e Sean Kingstone) Capo Plaza – Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) J-AX & Fedez – Italiana Gemitaiz – Davide (feat. Coez) Baby K – Da zero a cento Carl Brave – Fotografia (feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra) Charlie Charles – Peace & Love Alvaro Soler – La Cintura Nicky Jam – X Calvin Harris – One Kiss (with Dua Lipa) Rvssian – Pablo Nio Garcia – Te Boté – Remix Boomdabash – Non Ti Dico No Måneskin – Morirò da re Vegas Jones – Malibu Dark Polo Gang – British Thegiornalisti – Felicità puttana Emis Killa – Rollercoaster Rudimental – These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

Canzoni estate 2018 | La top 20 globale

Questa invece la Top 20 globale – ascoltabile a questo link – delle Hit dell’Estate 2018 secondo Spotify: vincitore assoluto Drake con il tormentone In my feelings che su Spotify segna 426milioni di play e Youtube si avvia a toccare il numero di 100milioni di visualizzazioni.