Grande Fratello VIP, quanto guadagnano i concorrenti?

Sono finiti i tempi in cui i partecipanti del Grande Fratello concorrevano per aggiudicarsi un montepremi. Oggi, vittoria o meno, chi entra nella casa più famosa d’Italia porta a casa un gruzzoletto. Per lo meno, questo pare avvenga nell’edizione VIP del programma.

A rivelare il meccanismo dei compensi è uno dei concorrenti stessi. Il comico romano Maurizio Battista, prima di lasciare in tutta autonomia la casa di Cinecittà, ha sputato il rospo, proprio davanti alle telecamere.

Confidandosi con i suoi “coinquilini”, ha riferito di percepire la bellezza di cinquemila euro per ogni settimana di permanenza nella casa. Mica male. Ma non è tutto. Pare che per altri concorrenti i cachet siano ben più prosperosi.

Lory Del Santo, ad esempio, avrebbe pattuito con l’occhio del Grande Fratello un compenso di 110mila euro, a prescindere dal tempo che avrebbe trascorso nella casa. E Malgioglio? Dopo aver reso grande l’edizione passata, il Cristiano più famoso d’Italia ha deciso di rientrare, al modico prezzo di 90mila euro per le sole tre settimane restanti.

A prendersi la briga di guardare in tasca ai concorrenti della casa è il settimanale di gossip Nuovo. Sempre riguardo all’amatissimo Malgioglio, pare che l’anno scorso abbia preso 25mila euro a settimana.

Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Ivan Cattaneo, invece, si sarebbero “accontentati” di una cifra che va dai 5mila ai 10mila euro a settimana, mentre Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala si sarebbero accordati con la produzione per una cifra inferiore.

Lory Del Santo e la polemica sulla morte del figlio

Uno dei concorrenti più chiacchierate di quest’anno è sicuramente Lory Del Santo, soprattutto perché la showgirl è entrata nella casa di Cinecittà dopo aver dato notizia della morte del figlio 19enne Loren.

La Del Santo aveva confessato il lutto ai microfoni di Verissimo. Il figlio Loren, 19 anni: “Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, ha raccontato l’attrice nell’intervista andata in onda su Canale 5.

Poi sono arrivate le critiche, la Del Santo è stata infatti accusata di non aver partecipato alle esequie del figlio per paura di essere esclusa dal Grande Fratello Vip.

In difesa della showgirl è intervenuto il compagno Marco Cucolo. Nella trasmissione domenicale condotta da Barbara D’Urso il fidanzato di Lory Del Santo ha inviato una lettera in cui racconta la verità sul funerale del figlio di lei.

Marco Cucolo ha detto”Non c’è stato alcun funerale. E Lory ha avvisato subito che non avrebbe più potuto partecipare al Gf”.