Ascolti tv domenica 21 ottobre 2018 | L’isola di Pietro, Che tempo che fa, Non è l’Arena, Le Iene, Amore criminale, Domenica In, Domenica Live | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 21 ottobre 2018 – Domenica televisiva ricchissima tra fiction, programmi di approfondimento, talk, infotainment e sport.

A vincere è Canale 5 con la seconda stagione de L’isola di Pietro con protagonista Gianni Morandi: l’ammiraglia Mediaset si aggiudica il prime time portando a casa 3.328.000 telespettatori e il 15,3% di share.

In sovrapposizione Rai 1 resta dietro con Che tempo che fa di Fabio Fazio – con ospite tra gli altri l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano – che si ferma a quota segna 2.826.000 contatti (13%).

Terza piazza per Le Iene su Italia 1 che superano la doppia cifra: 1.788.000 italiani collegati e 10,1% di share.

Questi i risultati degli altri programmi della serata di domenica 21 ottobre: bene Tv8 con il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti che sfiora i due milioni di telespettatori (1.912.000, 7,6%), Rai 2 con NCIS e Instinct tra il 5,7% e il 5,4%, in calo Massimo Giletti su La7 con il suo Non è l’arena (1.021.000, 5,3%), poi Rai 3 con Amore criminale (1.058.000, 4,5%) e Rete 4 con film Solo per vendetta (618.000, 2,8).

Sotto il 2% Nove con C’è posto per trenta di Max Giusti (278.000, 1,1%).

Il derby Inter-Milan fa segnare il 3,5% su Sky Sport Uno e il 2,4% su Sky Sport Serie A.

Ascolti tv domenica 21 ottobre 2018 | Pomeriggio | Preserale | Access prime time | Seconda serata

Nel pomeriggio solita battaglia a distanza tra Domenica In su Rai 1 e Domenica Live su Canale 5: stavolta a spuntarla è Barbara D’Urso che in sovrapposizione supera la ‘rivale’ Mara Venier, 16,3% di share contro 16,1%.

Sempre nel daytime Tv8 con la diretta della Moto Gp supera il milione (1.110.000 telespettatori e il 7,2%).

In seconda serata 9,8% di share per Speciale Tg1, su Rai 2 La domenica sportiva registra l’8,2%, bene Pierluigi Pardo con Pressing su Canale 5 (7%).

Ascolti tv: come funziona l’Auditel

Applicando una rigorosa metodologia statistica, Auditel ha costruito un campione rappresentativo della popolazione italiana (tutti gli individui d’età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul territorio nazionale). Questo campione continuativo (panel) costituisce una specie di “condensato” dell’intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali. Un apparecchio elettronico, il meter, rileva automaticamente ogni giorno, minuto per minuto, l’ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell’abitazione delle famiglie campione. I “sistemi meter” sono ormai utilizzati, per la loro affidabilità, in tutti i paesi più avanzati.

Auditel tv: famiglie campione