Stasera in tv 19 ottobre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Che tempo che fa su Rai 1, Le Iene su Italia Uno, L’Isola di Pietro su Canale 5, Amore Criminale su Rai 3, il Gp di Austin di Formula 1 su TV8



Cosa c’è stasera in tv 21 ottobre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di domenica 21 ottobre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 21 ottobre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TG1

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:03 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – N.C.I.S. Una luce nel buio

21:45 – Instinct Sogni infranti

22:30 – La Domenica Sportiva

23:45 – L’altra DS

00:30 – Protestantesimo

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:25 – Speciale Amore Criminale

23:30 – TG3

23:35 – Meteo 3

23:45 – Sopravvissute

Stasera su Rai 4

18:36 – Private Eyes II ep.6

19:22 – Private Eyes II ep.7

20:14 – Private Eyes II ep.8

21:04 – Disorder / Maryland

22:44 – In Trance

00:31 – Tales of Halloween

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – L’ISOLA DI PIETRO 2 – 1aTV

23:20 – PRESSING

01:04 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

19:30 – C.S.I. NEW YORK – LIBERO ACCESSO

20:30 – C.S.I. MIAMI – SOGNO INFRANTO

21:20 – LE IENE SHOW

01:00 – STREET FOOD BATTLE

Stasera in tv 19 ottobre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – SOLO PER VENDETTA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – SOLO PER VENDETTA – 2 PARTE

23:32 – LEGAMI DI SANGUE – 1 PARTE

00:30 – TGCOM

00:32 – METEO.IT

00:36 – LEGAMI DI SANGUE – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA II – L’INTERROGATORIO – 1aTV

22:10 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA II – FUORI CONTROLLO – 1aTV

23:15 – TAKEN – LEAH

00:05 – POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO – 1 PARTE

00:53 – TG COM

00:58 – METEO

01:00 – POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – The Manchurian Candidate

23:10 – Il rapporto Pelican

01:30 – L’ultimo fuorilegge

Stasera su Rai Movie:

19:30 – La pantera rosa 2

21:10 – Mai così vicini

22:40 – Roma Daily

22:55 – Attenti alle vedove

Stasera su Cine Sony:

21:00 – L’avvocato del diavolo

23:25 – Tigerland

01:20 – Il grande attacco

Stasera su Iris:

21:00 – IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL

23:24 – MONTECRISTO

01:51 – IL DONO DEL SILENZIO

Stasera su Tv8:

19:10 – Studio F1 (diretta)

20:05 – F1 Gara: GP Stati Uniti (diretta)

22:20 – Studio F1 (diretta)

23:15 – X Factor 2018 – Le audizioni

Stasera su Italia 2:

20:10 – UNDATEABLE – IL TERZO INCOMODO

20:40 – UNDATEABLE – LA DONNA CHE HO VISTO DUE VOLTE

21:15 – AMERICAN DAD – SCACCO AL RE

21:45 – AMERICAN DAD – PUGNI E PUZZE

22:05 – FUTURAMA – GUSTO SORPRESA

22:30 – FUTURAMA – IL CHIP DELLE EMOZIONI

22:50 – HANNIBAL II – MUKOZUKE

23:55 – HANNIBAL II – FUTAMOMO

Stasera su La 5:

18:25 – UOMINI E DONNE – SPECIALE TEMPTATION ISLAND VIP

19:50 – UOMINI E DONNE – SPECIALE TEMPTATION ISLAND VIP

21:15 – JENNY’S WEDDING – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – JENNY’S WEDDING – 2 PARTE

23:10 – IL PADRE DELLA SPOSA

00:10 – IL PADRE DELLA SPOSA

Stasera su Cielo:

20:20 – Affari di famiglia Sorprese di Natale

20:50 – Affari di famiglia Il riposo del vecchio

21:20 – Spooks: Il bene supremo

23:25 – Le età di Lulù

Stasera su Nove:

20:35 – Camionisti in trattoria

21:30 – C’e’ posto per 30? – 1^TV

22:50 – C’e’ posto per 30?

00:10 – Vertical Limit

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

19:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:30 – 90 giorni per innamorarsi: e poi…

22:25 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… – 1^TV

23:15 – Body Bizarre

00:20 – Body Bizarre

01:20 – Body Bizarre

Stasera su Spike:

19:55 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Prima del battesimo

20:25 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Un capo di troppo

21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Una notte una stella

21:30 – MAURIZIO BATTISTA – DALLA CANTINA AL SISTINA

00:00 – PALCO, DOPPIO PALCO Giobbe Covatta

Stasera in tv 19 ottobre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Cowboys & Aliens

23:35 – Sabotage

01:30 – Parlami d’amore