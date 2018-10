Moto GP Giappone (Montegi) | Risultato | Ordine d’arrivo | Classifica piloti aggiornata

Domenica 21 ottobre 2018 torna la Moto Gp. Alle ore 7.00 (ora italiana) parte il Gp del Giappone sul Circuito di Montegi.

Di seguito tutte le informazioni utili (orari, tv, streaming) per non perdersi neanche un sorpasso della gara in Giappone.

Moto GP Giappone | Il programma e gli orari

Venerdì 19 ottobre

ore 02.55: prove libere 1

ore 07.05: prove libere 2

Sabato 20 ottobre

ore 02.55: prove libere 3

ore 06.30: prove libere 4

ore 07.10: qualifiche

Domenica 21 ottobre

ore 02.40: warm up

ore 07.00: Gara

Moto GP Giappone (Montegi) | Dove vederlo in tv

Il GP del Giappone (Montegi) 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Moto Gp: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente. Gara al via alle ore 7 del mattino.

L’evento sarà visibile inoltre in chiaro – completamente gratis, ma in differita – su TV8.

Moto GP Giappone (Montegi) | Dove vederlo in streaming

Il GP del Giappone 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Previsioni

Marc Marquez arriva in Giappone con un sogno divenuto quasi realtà: l’ennesimo titolo Mondiale. Il pilota spagnolo della Honda, reduce dalla vittoria in Thailandia, ha un solo obiettivo in testa: chiudere il discorso Mondiale che forse non è mai stato del tutto aperto.

Alle sue spalle le Ducati di Dovizioso, secondo nell’ultimo GP, e Lorenzo. Più indietro le due Yamaha di Rossi e Vinales, ottimo terzo posto in Thailandia.

Classifica piloti