Moto GP, Marc Marquez campione del Mondo 2018

Marc Marquez si è laureato campione del Mondo nella categoria Moto GP. Settimo titolo iridato, il terzo consecutivo, per il pilota spagnolo che in sella alla sua Honda ha dominato l’edizione 2018 del motomondiale.

Decisiva la vittoria nel Gp del Giappone (Montegi).

Titolo meritatissimo che Marquez ha conquistato grazie alle vittorie e alla costanza di rendimento, ma anche per gli errori dei rivali. In particolare della Yamaha di Valentino Rossi alle prese per tutta la stagione con diversi problemi.

Moto GP | Classifica piloti

Marc Marquez 296 Andrea Dovizioso 194 Valentino Rossi 185 Maverick Vinales 155 Cal Crutchlow 148 Danilo Petrucci 133 Jihann Zarco 133 Jorge Lorenzo 130 Alez Rins 118 Andrea Iannone 113 Daniel Pedrosa 95 Alvaro Bautista 83 Jack Miller 74 Tito Rabat 35 Franco Morbidelli 38 Hafizh Syahrin 28 Pol Espargaro 35 Bradley Smith 8 Tajaaki Nakagami 19 Scott Redding 12 Kallio 6 Karel Abraham 5 Nagasuka 2 Pirro 1 Guintoli 9 Torres 0 Bazo 0 Xavier Simeon 0 Thomas Luthi 0

Moto GP | Albo d’oro

2018 Marc Marquez Honda MotoGP

2017 Marc Marquez Honda MotoGP

2016 Marc Marquez Honda MotoGP

2015 Jorge Lorenzo Yamaha MotoGP

2014 Marc Marquez Honda MotoGP

2013 Marc Marquez Honda MotoGP

2012 Jorge Lorenzo Yamaha MotoGP

2011 Casey Stoner Honda MotoGP

2010 Jorge Lorenzo Yamaha MotoGP

2009 Valentino Rossi Yamaha MotoGP

2008 Valentino Rossi Yamaha MotoGP

2007 Casey Stoner Ducati MotoGP

2006 Nicky Hayden Honda MotoGP

2005 Valentino Rossi Yamaha MotoGP

2004 Valentino Rossi Yamaha MotoGP

2003 Valentino Rossi Honda MotoGP

2002 Valentino Rossi Honda MotoGP

2001 Valentino Rossi Honda 500cc

2000 Kenny Roberts jr Suzuki 500cc

1999 Alex Criville Honda 500cc

1998 Mick Doohan Honda 500cc

1997 Mick Doohan Honda 500cc

1996 Mick Doohan Honda 500cc

1995 Mick Doohan Honda 500cc

1994 Mick Doohan Honda 500cc

1993 Kevin Schwantz Suzuki 500cc

1992 Wayne Rainey Yamaha 500cc

1991 Wayne Rainey Yamaha 500cc

1990 Wayne Rainey Yamaha 500cc

1989 Eddie Lawson Honda 500cc

1988 Eddie Lawson Yamaha 500cc

1987 Wayne Gardner Honda 500cc

1986 Eddie Lawson Yamaha 500cc

1985 Freddie Spencer Honda 500cc

1984 Eddie Lawson Yamaha 500cc

1983 Freddie Spencer Honda 500cc

1982 Franco Uncini Suzuki 500cc

1981 Marco Lucchinelli Suzuki 500cc

1980 Kenny Roberts Yamaha 500cc

1979 Kenny Roberts Yamaha 500cc

1978 Kenny Roberts Yamaha 500cc

1977 Barry Sheene Suzuki 500cc

1976 Barry Sheene Suzuki 500cc

1975 Giacomo Agostini Yamaha 500cc

1974 Phil Read MV Agusta 500cc

1973 Phil Read MV Agusta 500cc

1972 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1971 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1970 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1969 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1968 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1967 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1966 Giacomo Agostini MV Agusta 500cc

1965 Mike Hailwood MV Agusta 500cc

1964 Mike Hailwood MV Agusta 500cc

1963 Mike Hailwood MV Agusta 500cc

1962 Mike Hailwood MV Agusta 500cc

1961 Gary Hocking MV Agusta 500cc

1960 John Surtees MV Agusta 500cc

1959 John Surtees MV Agusta 500cc

1958 John Surtees MV Agusta 500cc

1957 Libero Liberati Gilera 500cc

1956 John Surtees MV Agusta 500cc

1955 Geoff Duke Gilera 500cc

1954 Geoff Duke Gilera 500cc

1953 Geoff Duke Gilera 500cc

1952 Umberto Masetti Gilera 500cc

1951 Geoff Duke Norton 500cc

1950 Umberto Masetti Gilera 500cc

1949 Leslie Graham AJS 500cc