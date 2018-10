Giudici X Factor 2018 Italia, fuori Asia Argento, dentro Lodo Guenzi

GIUDICI X FACTOR 2018 ITALIA – Asia Argento non parteciperà come giudice alla edizione 2018 di X Factor. Ora è ufficiale. Lo ha confermato con una nota Sky Italia mercoledì 5 settembre poco dopo mezzogiorno.

“Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che e’ estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”, si legge nel comunicato.

L’artista, accusata di molestie dal giovane attore Jimmy Bennett, rimarrà nelle puntate delle audizioni ma non ci sarà al live.

Asia Argento era entrata in squadra al posto della cantautrice indie Levante, ma in seguito alle polemiche per le presunte molestie nei confronti dell’attore allora minorenne Jimmy Bennett si erano susseguite le voci che fosse stata esclusa dalla giuria del programma.

Attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller, l’attrice aveva poi smentito di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane ex attore-bambino e annunciato di aver bloccato i pagamenti concordati per mettere la storia a tacere.

A difenderla è intervenuto Manuel Agnelli, uno degli altri giudici. “Sono addolorato perché sono amico di Asia e sono convinto che sia una persona facilmente attaccabile, molto fragile con un sacco di scheletri nell’armadio, come li ho anche io. Ma questa vicenda ha raggiunto vertici di distorsione pericolosi, perché il New York Times non può essere un tribunale: se non ci sono giudici e tribunali non ci può essere una condanna così mostruosa. È stato uno schifo a livello di comunicazione”.

Sono le parole di Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor, che ha commentato l’esclusione ufficiale di Asia Argento da programma, dopo le accuse di aver molestato l’allora minorenne attore Jimmy Bennett, durante le riprese di un film. “Asia ha fatto molto bene, faceva bene alla giuria: questa è stata la migliore con cui ho lavorato. Sarebbe stato interessante che ci fosse perché dal punto di vista musicale avrei fatto un percorso con lei perché aveva una direzione simile alla mia. Professionalmente sono addolorato e molto triste per la vicenda”, ha detto ancora Agnelli.

Di opinione contraria l’altro giudice, Fedez, che pochissimi giorni fa si è sposato con Chiara Ferragni. “Giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono sicuro e spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento e non per fare spettacolo”, ha detto il rapper.

In seguito al caso Jimmy Bennett Sky aveva diffuso un comunicato molto chiaro: in pieno accordo con la casa di produzione che firma il programma aveva dichiarato: “Se quanto scrive il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento”.

Dopo settimane di rumours e voci di corridoio, è arrivata l’ufficialità: a sostituire Asia Argento sarà Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale.