Formula 1, Hamilton campione del mondo se… | Tutte le combinazioni | F1

Domenica 21 ottobre Luis Hamilton si potrebbe laureare campione del Mondo della Formula 1 stagione 2018. Il pilota della Mercedes, grazie alla vittoria in Giappone, è volato a più 67 punti sul ferrarista Sebastian Vettel e sul circuito di Austin (Stati Uniti) – con 4 gare d’anticipo – potrebbe chiudere i conti e conquistare il quinto titolo iridato.

Di seguito tutte le possibili combinazioni che ad Austin potrebbero portare il 33enne Lewis al nuovo trionfo Mondiale:

Vince e Vettel non arriva secondo

Secondo e Vettel peggio di quarto

Terzo e Vettel peggio di sesto

Quarto e Vettel peggio di settimo

Quinto e Vettel peggio di ottavo

Sesto e Vettel non a punti

Classifica piloti prima del Gp di Austin

Lewis HAMILTON – Mercedes 331 Sebastian VETTEL – Ferrari 264 Valtteri BOTTAS Mercedes 207 Kimi RAIKKONEN – Ferrari 196 Max VERSTAPPEN – Red Bull 173 Daniel RICCIARDO – Red Bull 146 Nico HULKENBERG – Renault 53 Sergio PEREZ Force India 53 Kevin MAGNUSSEN Haas 53 Fernando ALONSO McLaren 50

GP Stati Uniti (Austin) | Formula 1 | Dove vederlo in streaming e tv

Si torna in pista. Dopo il Gp del Giappone (vinto da Hamilton, sempre più vicino al titolo mondiale), la Formula 1 è pronta a far rombare di nuovo i motori.

Domenica 21 ottobre alle ore 20,10 prende il via il GP degli Stati Uniti 2018 sul circuito delle Americhe ad Austin, diciottesima prova del Mondiale di F1 che potrebbe valere il titolo per il pilota della Mercedes Luis Hamilton.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming il Gran Premio degli Stati Uniti (Austin) 2018 •

> QUI IL RISULTATO DEL GP DEGLI STATI UNITI (AUSTIN) E LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Il programma e gli orari

Venerdì 19 ottobre

ore 17.00 – Prove libere 1

ore 21.00 – Prove libere 2

Sabato 20 ottobre

ore 20.00 – Prove libere 3

ore 23.00 – Qualifiche

Domenica 21 ottobre

ore 20.10 – Gara

Dove vederlo in tv

Il GP degli Stati Uniti (Austin) 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1: prove libere (venerdì e sabato), qualifiche (sabato) e gara (domenica) saranno trasmesse integralmente.

Il GP degli Stati Uniti (qualifiche e gara) sarà visibile anche in chiaro, sempre in diretta, sul canale TV8.

Partenza alle ore 20,10.

Dove vederlo in streaming

Il GP degli Stati Uniti (Austin) 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.