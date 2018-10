Rocco Schiavone 2 | Cast | Anticipazioni | Puntate | Diretta streaming e tv

Mercoledì 17 ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 2 la prima puntata della seconda stagione di “Rocco Schiavone”. Quattro nuove puntate per il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini.

In Rocco Schiavone 2 vedremo sul piccolo schermo le storie tratte dai romanzi: 7-7-2007 e Pulvis et umbra, nonché un racconto delle raccolte Sellerio.

Ritorno che i più ansiosi si potranno godere in anteprima su Rai Play dove a partire da lunedì 13 ottobre verrà trasmessa la prima puntata.

“In questa 2^ stagione sveliamo il presente di Rocco ma anche i suoi ricordi di un passato pieno di fantasmi che tornano”@marcogiallini#RoccoSchiavone2, dal #17ottobre su @RaiDue. Il primo episodio in anteprima su @RaiPlay dal #13ottobre.

Il trailer➡️https://t.co/cWivbFP6VJ pic.twitter.com/fd6w4fjYi5 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 12 ottobre 2018

Rocco Schiavone 2 | Cast

A vestire i panni del vice questore romano trasferito ad Aosta per punizione sarà nuovamente Marco Giallini, apprezzatissimo già nella prima stagione.

Insieme a lui ci saranno Italo Pierron, interpretato da Ernesto D’Argenio, Caterina Rispoli (Claudia Vismara), i maldestri D’Intino e Deruta, rispettivamente Christian Ginepro e Massimiliano Caprara, Gino Nardella sarà ancora Casella.

Non mancheranno poi Isabella Ragonese nei panni di Marina, Massimo Reale nel medico legale Fumagalli, il questore Costa (Massimo Olcese) e il giudice Baldi (Filippo Dini).

Cambia poi volto l’agente Antonio Scipioni, che non sarà più interpretato da Fabio La Fata ma da Alberto Lo Porto.

Tra le new entry più attese Lorenza Indovina che interpreterà il commissario della scientifica Michela Gambino.

Rocco Schiavone 2 | Anticipazioni | Prima puntata (17 ottobre 2018)

Il primo episodio inizierà con l’omicidio di Adele, il caso che ha fatto riemergere il tragico passato di Rocco Schiavone.

Si tornerà al fatidico 7 luglio del 2007. Vedremo un vice questore più allegro, meno cupo, fino al giorno in cui uccisero la moglie. Cos’è successo quel giorno?

Rocco Schiavone 2 | Diretta streaming e tv

Le puntate di Rocco Schiavone 2 andranno in onda tutti i mercoledì (per 4 puntate) in prima serata su Rai 2.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi trasmessi grazie alla funzione on demand.