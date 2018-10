Ecco quanto guadagnano Fedez e la Ferragni e chi è più ricco tra i due

Fedez e Chiara Ferragni, ormai da tempo, sono la coppia più social e più chiacchierata d’Italia. I due a forza di canzoni, post su Instagram, pubblicità e quant’altro hanno messo su un vero e proprio impero.

Nell’ultimo periodo il cantante e giudice di X Factor ha – da bravo manager di se stesso – iniziato a diversificare le proprie attività e si sta sempre più facendo largo nel campo dell’imprenditoria digitale.

Il rapper ha una sua società, la Zedef srl, che lo scorso anno ha totalizzato ricavi intorno ai 2,68 milioni di euro, l’86% in più rispetto all’anno precedente.

Non va peggio (affatto) alla moglie, la fashion blogger Chiara Ferragni che Blogmeter ha inserito al sesto posto nella classifica dei 10 influencer più pagati di Instagram (Qui quanto guadagna un influencer su Instagram: la classifica dei primi 10).

Definita “imprenditrice del web”, Chiara è riuscita infatti a guadagnare anche il giorno del suo matrimonio: l’account Instagram dedicato alla coppia soprannominata Ferragnez ha superato infatti il miliardo di impression.

Milioni gli utenti che da tutto il mondo si sono collegati sugli account dei due sposi e su quello appositamente creato per condividere i momenti del matrimonio, ma visti dagli ospiti. Tutto orchestrato nei minimi dettagli per far sì che l’eco dell’evento aumentasse esponenzialmente.

Durante la Milano fashion week Chiara Ferragni ha pubblicato storie e post in cui pubblicizzava le scarpe che indossava, in particolare quelle del marchio Fragiacomo dello stilista romano Alessio Spinelli, che ha scelto anche la sorella più piccola di Chiara come testimonial.

L’influencer ha pubblicizzato anche la casa automobilistica Bmw che ha messo a sua disposizione un’auto per accompagnarla da una parte all’altra della città durante la settimana delle sfilate.

Ma quanto pagano tutti questi brand? Considerando che il singolo post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram viene valutato intorno ai 10mila dollari, la cifra per la Milano Fashion Week facendo una stima si aggirerebbe intorno ai 120 mila dollari, vale a dire circa 103 mila euro.

Cifra per una settimana. Sommatela per diverse settimane e mesi dell’anno. Sì, la Ferragni guadagna milioni di euro.

Quanti esattamente? Difficile dirlo. Nel 2015 si parlò di circa 9 milioni di euro. Difficile che ora, visto l’aumento della sua fama con ospitate in tv e documentario in lavorazione, la cifra sia calata.