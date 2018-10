Palio di Siena Straordinario

Il Palio di Siena straordinario va alla Tartuca, trascinata dal suo cavallo che scosso (senza fantino) è riuscito a tagliare il traguardo al primo posto davanti al Nicchio, l’unica contrada che ha chiuso la corsa con il proprio fantino in sella al cavallo.

Un Palio emozionate e molto complicato viste le tante rivalità in Piazza. Dopo due false mosse, è arrivata quella giusta ma durante i tre giri tutti, tranne il Nicchio appunto, sono finiti a terra.

Finita la corsa è esplosa la festa della Tartuca che mai aveva vinto con un cavallo scosso.

E ora appuntamento a luglio per il primo Palio di Siena del 2019.

Ci siamo: è il giorno del Palio di Siena Straordinario. Questo pomeriggio alle ore 17.00 prenderà il via il Palio Straordinario. TPI seguirà l’evento LIVE con continui aggiornamenti (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti in tempo reale):

Vince il cavallino scosso della Tartuca

Ultima curva, cavallino scosso della Tartuca in testa

Cade fantino della Tartuca, della Chiocciola e della Giraffa!

Tartuca guadagna il primo posto

Civetta in testa alla seconda curva

Chiocciola prima alla prima curva

Chiocciola prima seguita da Giraffa

Partiti!

I fantini aspettano un cenno dell’Oca per scattare

Il Nicchio cerca ancora di guadagnare posizioni

Il mossiere richiama i cavalli nei canapi

Partiti! Mossa ancora una volta non valida

I cavalli sono al canape da 40 minuti e la luce inizia a diminuire in piazza

Le contrade sono richiamate nei canapi

Scoppia il mortaretto, la Mossa è da rifare. Il Nicchio non era al suo posto

Partiti!

Niente da fare, anche la Civetta non è al suo posto

Tutti allineati, forse ci siamo

I contradaioli protestano, il Nicchio continua a non dare spazio

Primo avvertimento per il Nicchio

Il Nicchio cerca di guadagnare posizioni, la folla rumoreggia

Il mossiere richiama i cavalli tra i canapi

Continuano le trattative tra Nicchio e Oca

Il mossiere fa uscire nuovamente i cavalli

Tartuca, Nicchio e Civetta sono fuori posto

La folla rumoreggia

Sale il nervosismo, i cavalli non riescono ad allinearsi

La Civetta non riesce a prendere posizione

Situazione nervosa nei canapi: sale la tensione

Il mossiere continua a riprendere il Nicchio

Le contrade sono chiamate di nuovo a prendere posizione all’interno dei canapi

Il mossiere fa uscire di nuovo tutte le contrade

Il mossiere richiama il Nicchio

Le contrade vengono richiamate all’interno dei canapi

I fantini cercano di avere un vantaggio dall’Oca, che parte di rincorsa

Il mossiere fa uscire le contrade, partono le trattative tra i fantini

Sale la tensione tra i cavalli

Tutti i cavalli sono nei canapi

Il mossiere legge l’ordine d’ingresso ai canapi: la prima contrada è la Chiocciola, seguita da Giraffa, Selva, Lupa, Torre, Tartuca, Civetta, Drago, Nicchio. Oca di rincorsa

Esce la busta per il mossiere

L’ordine di partenza è segreto fino all’ultimo momento

Le contrade si dirigono verso i canapi in attesa della busta con l’ordine di partenza

Escono i cavalli

Entrano i capitani

Risuonano i rintocchi di “Sunto”

Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa: queste le 10 contrade che partecipano al Palio

È iniziata la sbandierata della vittoria

Il Palio straordinario è dedicato al centenario della prima guerra mondiale

La contrada vincente riceverà il drappellone di Gian Marco Montesano

La piazza è in fermento per questa edizione straordinario dal Palio

Le contrade di Siena sono 17, ma solo 10 sono quelle che partecipano alla corsa

La folla saluta il drappellone, entrato dopo il corteo storico

Piazza del Campo è sempre più piena in attesa dell’inizio del Palio

Palio di Siena Straordinario | 20 ottobre 2018 | Diretta streaming e tv: ecco dove vederlo

Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 17,00 si correrà il Palio di Siena Straordinario 2018, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale.

Corsa di Piazza del Campo che segue quella del 2 luglio, dedicata alla Madonna del Provenzano, vinta quest’anno dal Drago (qui tutto quello che c’è da sapere), e quella del 16 agosto 2018, dedicata alla Madonna dell’Assunta, vinta dalla Lupa (qui tutto quello che c’è da sapere).

Dove vedere il Palio di Siena Straordinario 2018 in tv

Il Palio di Siena Straordinario 2018 sarà trasmesso in chiaro e gratis dalla Rai che garantirà all’evento ampia copertura. Il canale dedicato sarà Rai Due.

L’inizio della corsa è previsto per le 17.00 anche se – come noto – c’è sempre da considerare un discreto ritardo da quando i cavalli si posizioneranno ai canapi in attesa della chiamata del mossiere, cui tocca la responsabilità di avviare la corsa.

Dove vederlo in streaming

In streaming il Palio di Siena Straordinario 2018 sarà visibile su Rai Play.

In streaming il Palio di Siena Straordinario 2018 sarà visibile su Rai Play.

Palio di Siena Straordinario | Il programma

Previsite: 10 ottobre (qualora servisse anche l’11)

Presentezione drappellone: 14 ottobre ore 17.15

Prove regolamentate: 16 ottobre ore 10.00 e 17.00

Gara: 20 ottobre ore 17.00

Chi correrà il Palio di Siena straordinario

Sono dieci le contrade estratte per correre il Palio di Siena straordinario. Si tratta di:

Torre

Lupa

Chiocciola

Oca

Drago

Tartuca

Selva

Civetta

Nicchio

Giraffa

Sono quindi due le coppie di rivali in campo: Torre e Oca; Chiocciola e Tartuca.

Diverso il metodo di estrazione: trattandosi di una Carriera straordinaria, è stato il sindaco Luigi De Mossi a estrarre la prima Contrada: la Torre, il cui capitano ha estratto la Lupa, e così di seguito fino alla decima.