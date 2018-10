Che cos’è la pace fiscale e cosa prevede la manovra di governo

Il condono fiscale è un dispositivo di legge che ha l’obiettivo di sanare comportamenti illeciti o irregolari da parte dei contribuenti e riguarda in particolare errori nelle dichiarazioni dei redditi.

La pace fiscale è stata inserita nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, e l’obiettivo del Governo è di incassare circa 3,5 miliardi di euro. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla manovra da 37 miliardi approvata, dopo giorni di tensioni, dal Consiglio dei ministri la sera di lunedì 15 ottobre e inviata alla Commissione europea.

La pace fiscale o “flat tax-dichiarazione integrativa” dovrebbe essere rivolta a chi non ha dichiarato redditi dal 2013 al 2017. Si prevede la possibilità di una dichiarazione integrativa fino al 30 per cento, con un tetto fissato a 100mila euro, e un’aliquota al 20 per cento sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei cinque anni precedenti.

Il decreto fiscale 2019 è una delle misure più importanti della Legge di Bilancio 2019 del governo Lega-M5s.

Cosa prevede la pace fiscale contenuta nella manovra di governo 2019

In Consiglio dei ministri è stato raggiunto un accordo sulla pace fiscale: sarà prevista un’aliquota al 20 per cento per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi. E si potrà optare per la dichiarazione integrativa per far emergere fino a un massimo del 30 per cento in più rispetto alle somme già dichiarate e comunque entro un tetto di 100mila euro.

Per ridurre il contenzioso, si potranno inoltre sanare le liti con il fisco pagando senza sanzioni o interessi il 20 per cento del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado o il 50 per cento in caso di vittoria in primo grado. In arrivo anche il condono delle mini cartelle sotto i mille euro dal 2000 al 2010.

“Nessun condono, ha sostenuto il premier, Conte. “Noi le chiamiamo definizioni agevolate. Siamo riusciti a tenere i conti in ordine mantenendo le promesse annunciate” e “il fatto di aver rispettato i tempi dimostra che abbiamo le idee chiare”.

La pace fiscale prevede una rottamazione ter, la chiusura agevolata delle liti pendenti, e una vera e propria sanatoria per i redditi non dichiarati negli ultimi 5 anni.

La rottamazione delle cartelle, che secondo le ultime notizie dovrebbe riguardare i debiti fino a 500mila euro, prevederebbe di pagare i propri debiti in 10 rate da poter dilazionare in 5 anni.

Per quanto riguarda le controversie pendenti con l’Agenzia delle Entrate, il decreto prevederebbe la possibilità di chiudere i contenziosi pendenti pagando un valore pari al valore della controversia, ridotto in caso di soccombenza in giudizio del Fisco.

Primo promotore della sanatoria è il ministro Salvini, facendo seguito alle promesse della Lega in campagna elettorale.

I contribuenti che hanno debiti con l’Agenzia delle entrate possono beneficiare della pace fiscale pagando solo una piccola percentuale della cartella. L’importo specifico da pagare viene calcolato singolarmente su ciascun soggetto che aderisce alla procedura.

Potrebbero essere previste tre diverse aliquote di pagamento: 25%, 10% e 6%, in base al reddito.

La pace fiscale è contemplata all’interno del contratto di governo: “È opportuno instaurare una “pace fiscale” con i contribuenti per rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica. Esclusa ogni finalità condonistica, la misura può diventare un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà ed il primo passo verso una “riscossione amica” dei contribuenti”, si legge.

Le cartelle ammesse alla nuova rottamazione sono quelle riferite al periodo che va dal 2000 fino al 31 dicembre 2017 mentre per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie saranno ammesse le liti fiscali in cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018.

In sostanza, ciò che prevede questo decreto fiscale, è la possibilità di pagare l’importo dovuto a condizioni più vantaggiose, senza sanzioni o interessi.

La pace fiscale, nelle intenzioni di Matteo Salvini, coinciderà anche in una riduzione delle imposte.

La misura non avrà finalità di condono, come si legge nel contratto di governo, ma ha lo scopo di andare incontro ai contribuenti che, pur volendo, non potrebbero pagare i proprio debiti a causa di problemi economici e fallimenti.

La pace fiscale partirà dal 2019, secondo le tempistiche che verranno specificate nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019.

Le entrate previste, circa 3,5 miliardi di euro secondo le previsioni del governo, serviranno per l’avvio della flat tax, che nel 2019 riguarderà partite IVA e imprese dal 2019 e dal 2020 sarà estesa alle famiglie.

Entro il 30 aprile 2019 bisognerà fare domanda di rottamazione delle cartelle e entro il 16 maggio bisognerà richiedere l’adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali.