Moto gp Marquez campione del mondo se

Vince

Secondo con Dovizioso non vincitore

Terzo con Dovizioso quarto o peggio

Quarto con Dovizioso quinto o peggio

Quinto con Dovizioso quarto o peggio

Sesto o settimo con Dovizioso quinto o peggio

Ottavo con Dovizioso sesto o peggio

Nono con Dovizioso settimo o peggio

Decimo con Dovizioso ottavo o peggio

Undicesimo con Dovizioso nono o peggio

Dodicesimo con Dovizioso decimo o peggio

Tredicesimo con Dovizioso undicesimo o peggio

Quattordicesimo con Dovizioso dodicesimo o peggio

Quindicesimo con Dovizioso tredicesimo o peggio

Fuori dai punti con Dovizioso quattordicesimo o peggio e Rossi non vince la gara

Moto GP Giappone (Montegi) diretta streaming e tv: ecco dove vedere il Gran Premio | Programma

Domenica 21 ottobre 2018 torna la Moto Gp. Alle ore 7.00 (ora italiana) parte il Gp del Giappone sul Circuito di Montegi.

Di seguito tutte le informazioni utili (orari, tv, streaming) per non perdersi neanche un sorpasso della gara in Giappone.

> QUI IL RISULTATO DEL GP DEL GIAPPONE

Moto GP Giappone | Il programma e gli orari

Venerdì 19 ottobre

ore 02.55: prove libere 1

ore 07.05: prove libere 2

Sabato 20 ottobre

ore 02.55: prove libere 3

ore 06.30: prove libere 4

ore 07.10: qualifiche

Domenica 21 ottobre

ore 02.40: warm up

ore 07.00: Gara

Moto GP Giappone (Montegi) | Dove vederlo in tv

Il GP del Giappone (Montegi) 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Moto Gp: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente. Gara al via alle ore 7 del mattino.

L’evento sarà visibile inoltre in chiaro – completamente gratis, ma in differita – su TV8.

Moto GP Giappone (Montegi) | Dove vederlo in streaming

Il GP del Giappone 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Classifica piloti

1 M. MARQUEZ 271

2 A. DOVIZIOSO 194

3 V. ROSSI 172

4 M. VIÑALES 146

5 J. LORENZO 130

6 C. CRUTCHLOW 128

7 D. PETRUCCI 126

8 J. ZARCO 123

9 A. IANNONE 113

10 A. RINS 102